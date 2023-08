IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Roberto Mancini

Roberto Mancini opuścił reprezentację Włoch

Szkoleniowiec zdradził, dlaczego podjął taką decyzję

Popadł w konflikt z prezydentem federacji

Roberto Mancini zdradza kulisy odejścia z reprezentacji Włoch

W ostatnich dniach z Włoch nadeszła szokująca wiadomość. Roberto Mancini niespodziewanie opuścił reprezentację Italii. Teraz szkoleniowiec postanowił wyjaśnić powody swojej decyzji.

– Nie zrobiłem nic, żeby zostać potępionym. Po prostu zrezygnowałem i powiedziałem, że to był mój wybór, wziąłem pełną odpowiedzialność za tę decyzję. Nie ukrywałem się. Rozmawiałem z prezydentem Graviną i próbowałem wyjaśnić mu swoje powody. Wyjaśniłem mu to w ostatnich miesiącach i musiał dać mi spokój, nie zrobił tego i zrezygnowałem – przyznał Mancini.

– Czy powinienem był to zrobić wcześniej? Może. Ale opuściłem reprezentację na 25 dni przed następnym meczem, a nie na trzy. I myślę, że przez lata zawsze miałem rację. Widziałeś kiedyś, jak prezydent federalny zmienia sztab trenerski? Gravina od roku chciał to zrewolucjonizować. […] Jeśli już, to ja mógłbym zastąpić członka personelu. Prawda jest taka, że ​​od jakiegoś czasu myślał o rzeczach przeciwnych do moich – powiedział były selekcjoner reprezentacji Włoch.

