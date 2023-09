Jednokrotny reprezentant Anglii rozważa zmianę narodowości. Chce zagrać na Euro 2024

Źródło: The Times / Sky Sports

Źródło: The Times / Sky Sports

IMAGO / Sportsphoto Na zdjęciu: Harvey Barnes

Harvey Barnes od lat sprawdza się na poziomie Premier League

Skrzydłowy nie znajduje jednak uznania w oczach Garetha Southgate’a

Dziadkowie 25-latka pochodzili ze Szkocji. Obecnie piłkarz rozważa zmianę narodowości, co pozwoliłoby mu na regularną grę na międzynarodowym poziomie

Barnes zmieni Anglię na Szkocję? Ma dość ignorowania ze strony Southgate’a

Harvey Barnes od startu sezonu 2019/2020 udowadnia, że świetnie radzi sobie na poziomie Premier League. W 102 spotkaniach ligowych zanotował 59 bezpośrednich udziałów przy golach. Na ten dorobek składa się 35 trafień i 24 asysty, a zatem bierze udział w akcji bramkowej średnio raz na dwa mecze. To świetny wynik. Mimo tego skrzydłowy nie budzi uznania w oczach Garetha Southgate’a. Jak dotąd 25-latek rozegrał tylko 14 minut w meczu towarzyskim reprezentacji Anglii z Walią. Może zatem bez przeszkód zmienić narodowość i właśnie ku takiemu rozwiązaniu się skłania. Jego dziadkowie pochodzili ze Szkocji, a tamtejsza federacja już w przeszłości proponowała mu grę na jej chwałę. Wówczas gracz odmówił. Obecnie, jednak, The Times przekonuje, że doszło do zmiany zdania.

Barnes chce zagrać na Euro 2024, a Szkoci wygrali jak dotąd wszystkie pięć spotkań eliminacyjnych. Wydaje się, że sprawa jest bliska znalezienia rozwiązania.

Barnes tego lata trafił do Newcastle United za 44 miliony euro. Choć u Eddie’ego Howe’a jest głównie rezerwowym, udało mu się zanotować bramkę i asystę w dotychczasowych czterech występach.

