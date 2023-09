Eden Hazard 1 lipca został wolnym agentem. Były reprezentant Belgii cieszył się sporym zainteresowaniem. Jak poinformował dziennikarz Dean Jones, 32-latek otrzymał też propozycję z Crystal Palace. To samo źródło przewiduje jednak, że niegdyś wielki piłkarz jest bliski podjęcia decyzji o odejściu na emeryturę.

Eden Hazard od 1 lipca pozostaje bezrobotny

Nie wynika to jednak z braku zainteresowania na rynku

Dean Jones przekonuje, że 32-latek otrzymał ofertę z Crystal Palace. Zdecydował się ją jednak odrzucić

Hazard nie chce grać we Francji, Anglii ani Brazylii. Odwlekanie nieuniknionego?

Latem Real Madryt doszedł do porozumienia z Edenem Hazardem. Obie strony zdecydowały się na rozwiązanie umowy, która miała obowiązywać jeszcze przez rok. Czteroletni etap w stolicy Hiszpanii był dla skrzydłowego katastrofalny pod względem indywidualnym. Mimo tego nie mógł narzekać na brak zainteresowania. Wolnym agentem interesowały się liczne kluby z Ligue 1, ale też brazylijski Santos. 32-latek mógł też wrócić do Premier League. Dziennikarz Give Me Sports poinformował, że Crystal Palace złożyło piłkarzowi oficjalną ofertę. Ten zdecydował się ją jednak odrzucić.

“Nie zdziwiłoby mnie, gdyby teraz odszedł na emeryturę. Miał kilka naprawdę mocnych ofert, w tym z Crystal Palace. Wydaje się jednak, że brakuje mu motywacji” – mówi wspomniany Dean Jones. Te przemyślenia zgadzałyby się z tym, co ostatnio przekazał madrycki AS. Dziennik przekazywał, że obecnie Hazard chciałby skupić się na cieszeniu się życiem, co wiąże się z oficjalnym odwieszeniem butów na kołku.

Hazard w minionym sezonie wystąpił w 10 meczach Realu Madryt. Zanotował w nich bramkę i dwie asysty.

