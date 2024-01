IMAGO / Sports Press Photo / Cristiano Mazzi Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Łukasz Skorupski zbiera bardzo dobre opinie w ekipie z Bolonii

Jego zespół odpadł wczoraj z Pucharu Włoch

Mimo to media oraz dziennikarze docenili reprezentanta Polski

Chwalą!

We wczorajszy wieczór Bologna w ramach ćwierćfinałowego meczu Pucharu Włoch mierzyła się z zespołem Fiorentiny. Ekipa Polaka odpadła z tej rywalizacji. Jednak do ostatecznego rozstrzygnięcia konieczna była seria rzutów karnych, bowiem po 120 minutach na tablicy wyników widniał rezultat 0:0. W konkursie jedenastek “Viola” wygrała 5:4. Mimo to Łukasz Skorupski zebrał bardzo dobre recenzje.

– Skorupski zawsze był na posterunku. Bardzo dobrze decydował, kiedy wyjść z bramki, a kiedy pozostać na linii. Był kotem, gdy pod koniec podstawowego czasu interweniował po strzale Quarty – pisze “TuttoMercatoWeb”.

– Był uważny podczas interwencji, które musiał wykonać. W doliczonym czasie wykazał się po strzale Quarty – dodał “Oasport”.

