Puchar Włoch: pewny awans Interu w hicie

PressFocus Na zdjęciu: Inter Mediolan

Inter Mediolan pewnie pokonuje AS Roma 2:0 i melduje się w półfinale Pucharu Włoch. Bramki dla gospodarzy zdobywali Edin Dżeko oraz Alexis Sanchez. Mecz od początku do końca był pod pełną kontrolą nerazzurrich, którzy zasłużyli na grę w kolejnej rundzie Coppa Italia.

Inter Mediolan bardzo szybko objął prowadzenie. Już w 2. minucie na listę strzelców wpisał się Edin Dżeko

Fantastyczna bramka Alexisa Sancheza, który pięknym uderzeniem zza pola karnego pokonał bramkarza gości

Pewne zwycięstwo nerazzurrich, którzy nie dali żadnych szans Romie

Inter Mediolan bardzo mocno rozpoczął pierwszą połowę spotkania. Gospodarze już w 2. minucie cieszyli się z prowadzenia. Szybką akcję nerazzurrich wykończył były piłkarz Romy Edin Dżeko. To szybkie otwarcie niejako ustawiło dalszy przebieg meczu. Gospodarze nieco cofnęli się i wyczekiwali na to, co zaproponuje zespół z Rzymu. Momentami lekceważące nastawienie Interu prokurowało sytuacje dla giallorossich, ale nie na tyle groźne, by goście mogli cieszyć się z doprowadzenia do wyrównania.

Pierwsza część spotkania była dość szarpana z wieloma przerwami w grze. Tempo nie było zbyt szybkie, jednak mając na uwadze, że jest to spotkanie rozgrywane w ramach Pucharu Włoch to można było spodziewać się nieco wolniejszego rozgrywania piłki. Inter był w tym okresie zdecydowanie lepszy piłkarsko od przyjezdnych, co jednak nie przełożyło się na kolejne zdobycze bramkowe. Warto odnotować, że w 44. minucie z powodu urazu plac gry opuścił Alessandro Bastoni.

Druga połowa nie przyniosła zbyt wielu emocji. Obraz gry również nie uległ zmianie. Najważniejsze wydarzenie drugiej połowy to piękny gol Alexisa Sancheza, który silnym uderzeniem z dwudziestu kilku metrów wpakował piłkę do bramki strzeżonej przez Patricio.

Rywalem Interu Mediolan w półfinale Pucharu Włoch będzie zwycięzca pary Lazio Rzym – AC Milan. Ten mecz zostanie rozegrany w środę, 9 lutego o godz. 21.