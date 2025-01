SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Kto zagra w meczu o Superpuchar Włoch?

AC Milan zmierzy się dziś wieczorem w finale Superpucharu Włoch z Interem Mediolan. Będzie to więc derbowe starcie o niezwykle prestiżowy puchar i szansa na pierwsze w tym sezonie trofeum. Faworytem wydaje się zespół Nerazzurrich, który w półfinale pokonał Atalantę Bergamo. Z drugiej jednak strony ekipa ich rywala, a więc Milan, okazał się lepszy od Juventusu Turyn.

Trudno więc jednoznacznie wskazać, kto powinien ten mecz wygrać, a jak powszechnie wiadomo, finały rządzą się swoimi prawami. Co ciekawe, trener Milanu – Sergio Conceicao – ma szansę zdobyć swoje pierwsze trofeum w już drugim meczu u steru zespołu. Byłoby to spore osiągnięcie, szczególnie, że do tej pory w tym sezonie Rossoneri raczej zawodzili.

Oto przewidywane składy na Superpuchar Włoch według dziennikarzy “La Gazzetta dello Sport”.

AC Milan: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo; Musah, Fofana; Jimenez, Reijnders, Pulisic; Morata.

Inter Mediolan Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro.

