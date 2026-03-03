Trener Widzewa szokuje. „Pod tym względem dominujemy”

15:13, 3. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Weszło

Widzew Łódź walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, a posada Igora Jovicevicia zależeć może od starcia w Pucharze Polski. Przed meczem szkoleniowiec przyznał na konferencji, że jego zespół "strukturalnie dominuje, ale nie wygrywa".

Igor Jovicević
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicević

Widzew gra dobrze, ale nie wygrywa?

Widzew Łódź w tym sezonie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Właściwie można nawet powiedzieć, że piłkarze z Serca Łodzi kompromitują się z każdą kolejną kolejką. Gra zespołu zamiast wyglądać coraz lepiej, wygląda bowiem coraz gorzej. Nikt już nie ma wątpliwości, że Łodzianie grać będą o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, choć jeszcze kilka dni temu właściciel klubu mówił, że nie bierze takiego scenariusza pod uwagę.

Teraz jednak przed drużyną prowadzoną wciąż przez Igora Jovicevicia starcie w ramach STS Pucharu Polski. Rywalem Widzewiaków będzie bowiem GKS Katowice, który jest ostatnio w świetnej dyspozycji. Nie ma więc wątpliwości, kto jest faworytem. Przed tym meczem jednak dość mocno zaskoczył szkoleniowiec Łodzian, który – zdając sobie sprawę ze swojej pozycji w lidze i słabnącej posady – powiedział, że jego zespół „dominuje strukturalnie”. Kibice jednak zapewne nieco innej dominacji oczekiwali.

– Strukturalnie dominujemy, ale nie wygrywamy.  Ale to jest ta różnica. Po ostatnim meczu rozmawiałem z piłkarzami. Zaapelowałem o więcej swobody w ofensywie. Więcej odpowiedzialności za dryblingi, za kreatywne momenty, za strzały. To kwestia odpowiedzialności. Bo wcześniej wszystko robimy dobrze. Jesteśmy odpowiednio ustawieni, zmieniamy strony, odnajdujemy przestrzenie – powiedział Igor Jovicević cytowany przez „Weszło” na konferencji prasowej przed meczem z GKS-em Katowice.

Oczekuję od moich zawodników większej swobody, odpowiedzialności i pewności siebie w tych sytuacjach, żebyśmy zaczęli zwyciężać. Bez goli trudno o zwycięstwa – dodał.

