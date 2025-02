Real wymęczył zwycięstwo z Leganes. Nieoczywisty bohater! [WIDEO]

Real Madryt w rezerwowym składzie rywalizował z Leganes o awans do półfinału Pucharu Króla. Podopieczni Carlo Ancelottiego po golach Luki Modricia, Endricka i Gonzalo Garcii wygrali (3:2).

Męczarnie Realu zakończone zwycięstwem, Garcia bohaterem

Real Madryt w środę wieczorem udał się na wyjazd do pobliskiej miejscowości, gdzie na Estadio Municipal de Butarque rywalizował z Leganes o awans do półfinału Pucharu Króla. Carlo Ancelotti w wyjściowej jedenastce dokonał kilku zmian, głównie spowodowanych kontuzjami. Mimo to zawodnicy rezerwowi stanęli na wysokości zadania i pokonali gospodarzy (3:2).

Choć w pierwszej połowie Królewscy oddali inicjatywę Leganes, to jednak pierwsi wyszli na prowadzenie. Wynik meczu w 18. minucie otworzył Luka Modrić. Doświadczony pomocnik wbiegł w pole karne, otrzymując podanie od Rodrygo, po czym strzałem z prawej nogi pokonał bramkarza rywali.

Siedem minut później Real Madryt mógł cieszyć się z drugiego gola. Tym razem na listę strzelców wpisał się Endrick, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym. Gdy futbolówka znalazła się pod jego nogami, nie miał żadnych problemów, aby z bliskiej odległości pokonać Juana Soriano. Jeszcze przed przerwą Leganes złapał kontakt z rywalem, bowiem w 39. minucie otrzymali rzut karny po faulu Jacobo Ramona. Do piłki na jedenastym metrze podszedł Juan Cruz, wykorzystując bez zarzutu jedenastkę.

W drugiej połowie Leganes rzuciło się do odrabiania strat. Kibiców zebranych na stadionie do radości doprowadził ponownie Juan Cruz. Hiszpan w 59. minucie doprowadził do remisu, uderzając na bramkę z obrębu pola karnego. Po drodze futbolówka odbiła się jeszcze od jednego z obrońców Los Blancos.

W doliczonym czasie gry, gdy wszystko wskazywało na dogrywkę, Real Madryt zadał decydujący cios. Do siatki trafił młody wychowanek akademii – Gonzalo Garcia. Bramka 20-latka zapewniła Królewskim awans do półfinału Pucharu Króla.

Leganes 2:3 Real Madryt (39′, 59′ Cruz – 18′ Modrić, 25′ Endrick, 90+3′ Garcia)