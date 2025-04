Ricardo de Burgos Bengoetxea został wyznaczony do poprowadzenia finału Pucharu Króla między Realem Madryt a Barceloną. Doświadczony arbiter będzie miał okazję po raz czwarty być głównym rozjemcą podczas El Clasico.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Ricardo de Burgos Bengoetxea znów sędzią El Clasico

Ricardo de Burgos Bengoetxea poprowadzi wielki finał Pucharu Króla, w którym zmierzą się Real Madryt i FC Barcelona. Doświadczony baskijski arbiter, jeden z najbardziej cenionych sędziów La Liga, po raz czwarty stanie przed trudnym zadaniem sędziowania El Clasico. Jednak historia jego poprzednich spotkań wzbudza spore obawy wśród kibiców Królewskich.

Ricardo de Burgos Bengoetxea po raz pierwszy poprowadził starcie gigantów w sezonie 2017/18 podczas Superpucharu Hiszpanii. Mecz zakończył się skandalem: arbiter pokazał dwie żółte kartki Cristiano Ronaldo – pierwszą za zdjęcie koszulki po golu, drugą za rzekome symulowanie faulu. Portugalczyk, protestując, popchnął arbitra, co zakończyło się czerwoną kartką. Ten sam mecz przyniósł również kontrowersyjny rzut karny dla Barcelony po teatralnym upadku Luisa Suareza, co mocno zirytowało kibiców Realu mimo zwycięstwa 3:1.

Drugie starcie pod jego nadzorem, rozegrane w ramach Superpucharu w sezonie 2022/23, przebiegło bez kontrowersji, a Barcelona zwyciężyła 3:1 w Arabii Saudyjskiej. Jednak trzecie spotkanie znów było problematyczne – podczas ligowego starcia na Camp Nou arbiter anulował bramkę Marco Asensio z powodu bardzo wątpliwego spalonego wskazanego przez VAR. Kilka minut później dopuścił gola Francka Kessiego, mimo ewidentnego faulu Roberta Lewandowskiego na Danim Carvajalu w tej samej akcji.

Statystyki De Burgos Bengoetxea w meczach obu drużyn wyraźnie faworyzują Blaugranę, która wygrywa aż 80,6% spotkań przy jego sędziowaniu. Real Madryt może pochwalić się znacznie słabszym wynikiem – 68% zwycięstw.

Wybór baskijskiego sędziego budzi więc duże emocje. Co więcej, Real Madryt dąży do zmiany arbitra, a Los Blancos są zdumieni tym, co miało miejsce w trakcie konferencji prasowej z udziałem sędziów.