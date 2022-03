Pressfocus Na zdjęciu: Saul Niguez

Wydawało się, że zimą Saul Niguez opuści Chelsea FC, nie mając większych szans na wygranie rywalizacji w środku pola. Do transferu jednak nie doszło, a w środę hiszpański pomocnik z bardzo dobrej strony pokazał się w starciu z Luton Town w 1/8 finału Pucharu Anglii.

Saul Niguez w starciu z Luton Town zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach Chelsea FC

W 2022 r. hiszpański pomocnik coraz częściej gra w drużynie The Blues

Angielska prasa spekuluje, że 27-latek nie jest jeszcze skreślony u Thomasa Tuchela

Fenomenalny występ Saula z Luton

Zespół z The Championship niespodziewanie postawił Chelsea FC bardzo wysokie wymagania. Luton Town dwukrotnie obejmował prowadzenie w rywalizacji z The Blues, ale piłkarzom Thomasa Tuchela za każdym razem udawało się by wyrównać, by w 78. minucie zadać niżej notowanym rywalom decydujący cios. Jednym z bohaterów rywalizacji na Kenilworth Road był Saul Niguez, który zdobył w środę swoją debiutancką bramkę w drużynie ze Stamford Brigde.

Pomijając gola na 1:1, były gracz Atletico Madryt na bramkę rywali oddał aż sześć strzałów, zaliczył też 103 kontakty z piłką, zaś 81,2 % jego podań było celnych. “The Sun” jego występ ocenił na 8 w 10-stopniowej skali, pisząc, że “wespół z Masonem Mountem był jedynym niebezpiecznym piłkarzem w ataku Chelsea”. “Marca” z kolei napisała, że dobry występ z Luton Town może wiosną 2022 dać mu w Londynie nowe życie.

Kredyt zaufania od Tuchela

Widać też wyraźnie, że Tuchel, który początkowo nie darzył zbytnim zaufaniem 27-latka, ewidentnie widząc, że jego styl gry nijak ma się do twardych i ciężkich wymagań Premier League, zmienia swoje spojrzenie na podopiecznego. Z 881 minut, które w niebieskich barwach rozegrał Saul, aż 349 rozegrał od początku roku.

Sam zainteresowany też ostatnio przyznał: – Chciałbym grać częściej, ale wiem jak ciężko o to, w takim zespole jak Chelsea. Z każdym dniem czuję się jednak coraz lepiej i jestem gotowy grać od początku.

