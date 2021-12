fot. PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Chelsea FC zremisowała w meczu 17. kolejki Premier League z Evertonem. Tymczasem po tym starciu na temat krytyki Saula Nigueza głos zabrał menedżer ekipy ze Stamford Bridge.

Chelsea wciąz liczy się w walce o mistrzowski tytuł w Premier League

Saul Niguez to jeden z zawodników, który w powszechnej opinii ma kłopoty

Hiszpana w obronę wziął menedżer The Blues

Tuchel wściekły na komentarze internautów

Chelsea FC podzieliła się punktami z The Toffees w miniony czwartek. W niedzielne popołudnie ekipa z Londynu rozegra kolejne spotkanie, mierząc się z Wolverhampton.

– Czy Saul czuje, że odgrywa taką samą rolę i odpowiedzialność jak w Atletico? Nie. Jeszcze nie. Czy on walczy? Tak, zdecydowanie. Nie jest pierwszym zawodnikiem Premier League, który walczy, ani nie będzie ostatnim – mówił Tuchel cytowany przez Goal.com.

– Chronimy naszych zawodników i zawsze będę chronił moich piłkarzy. Krytyka Saula jest niesprawiedliwa. Rozumiem, że ludzie mogą być rozczarowani po meczu z Evertonem, ale to, co miało miejsce w mediach społecznościowych, było przesadą – kontynuował Niemiec.

– Mogę tylko mieć nadzieję, że Saul tego wszystkiego nie przeczyta. Dlaczego miałby to zrobić? Wie, co musi zrobić, aby stać się lepszym. Robi wszystko, co w jego mocy. Saul walczy, starając się znaleźć najlepszą formę – przekonywał opiekun The Blues.

Chelsea po rozegraniu 17 ligowych spotkań legitymuje się dorobkiem 37 punktów na koncie. Do pierwszego Manchesteru City zespół z Londynu traci cztery punkty.

