fot. PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Wyniki wtorkowych meczów V rundy Pucharu Anglii. Trzy spotkania rozegrane zostały w krajowym pucharze. Do kolejnej rundy rozgrywek awansowały: Man City, Crystal Palace i Middlesbrough.

Puchar Anglii: faworyt odpadł

Riyad Mahrez oraz Jack Grealish przyczynili się do awansu Manchesteru City do kolejnej fazy rozgrywek krajowego pucharu. Do przerwy Manchester City remisował bezbramkowo z Peterborough. Po zmianie stron wszystko jednak potoczyło się zgodnie z planem podopiecznych Josepa Guardioli, którzy znaleźli się w ćwierćfinale Pucharu Anglii.

W kolejnej rundzie rozgrywek jest także Crystal Palace. Emocji na Selhurst Park jednak nie brakowało. Wynik spotkania w 53. minucie otworzył Cheikhou Kouyate. Radość gospodarzy z prowadzenia nie trwała jednak długo, bo Josh Tymon doprowadził do wyrównania pięć minut później. Ostatecznie jednak awans Orłom zapewnił Jairo Ridewald.

Niespodzianka miała z kolei miejsce w starciu rozegranym na Riverside Stadium, gdzie Middlesbrough pokonało po dogrywce Tottenham Hotspur (1:0). Jedynego gola w tym starciu strzelił Joshua Coburn.

Wyniki meczów V rundy Pucharu Anglii

Peterborough – Manchester City 0:2 (0:0)

0:1 Mahrez 60′

0:2 Grealish 67′

Crystal Palace – Stoke 2:1 (0:0)

1:0 Kouyate 53′

1:1 Tymon 58′

2:1 Riedewald 82′

Middlesbrough – Tottenham Hotspur 1:0 (0:0) po dogrywce

1:0 Coburn 107′

Czytaj więcej: Tuchel wzburzony pytaniami o Abramowicza. ”Wystarczy tego”