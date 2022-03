Tuchel wzburzony pytaniami o Abramowicza. ”Wystarczy tego”

Pressfocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel na konferencji prasowej odpowiedział na wiele pytań o właściciela Chelsea. W pewnym momencie Niemiec miał już dość.

2 marca odbędzie się mecz Chelsea z Luton w Pucharze Anglii

Przed spotkaniem dziennikarzy na konferencji prasowej bardziej interesował wątek Romana Abramowicza

Niemiecki trener nie był zadowolony z tej sytuacji

Trener Chelsea chce skupić się na futbolu

Kilka dni temu będący właścicielem Chelsea Roman Abramowicz, postanowił, że przekazuje opiekę nad klubem przyjaciołom z fundacji charytatywnej The Blues. Rosjanin prawdopodobnie nie chciał narażać londyńczyków na straty wizerunkowe z powodu sankcji, którymi może zostać objęty Abramowicz.

Chelsea najbliższe spotkanie rozegra 2 marca z Luton w Pucharze Anglii. Przed tym meczem na konferencji prasowej pojawił się Thomas Tuchel. Obecni na spotkaniu z trenerem dziennikarze ochoczo pytali Niemca o właściciela The Blues.

– Muszę powiedzieć, że to zbyt trudne pytanie dla mnie. Nie znam żadnych szczegółów na temat tej sytuacji. Wszyscy na pewno zgodzimy się, że są rzeczy znacznie ważniejsze niż piłka nożna i to się nie zmieni. Wojna jest jedną z takich rzeczy. Natomiast rola pana Abramowicza w tym wszystkim nie wymaga mojego komentarza z prostego względu: nie wiem wystarczająco dużo, by się wypowiadać – rzekł Thomas Tuchel.

Przedstawiciele mediów nie odpuszczali i dopytywali Niemca o Abramowicza, co wyraźnie nie spodobało się opiekunowi The Blues. – Wystarczy tego, przestań i posłuchaj. Nie jestem politykiem. Źle mi z tym, ale mogę powtarzać, że przykro mi z powodu wojny na Ukrainie. Ja nigdy jej nie doświadczyłem. Nawet mówienie o tym jest naprawdę trudne, ponieważ siedzę tutaj bezpieczny w spokoju. Robię co w mojej mocy, ale nie możecie ciągle zadawać mi takich pytań, ponieważ nie mam na nie odpowiedzi – powiedział stanowczo niemiecki szkoleniowiec.

