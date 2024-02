Manchester United już za kilka godzin zmierzy się z Nottingham Forest w FA Cup. Erik ten Hag przed meczem przekazał, że nie będzie mógł skorzystać tego dnia z Harry'ego Maguire'a. To kolejny obrońca "Czerwonych Diabłów", który wypadł z gry.

IMAGO / Every Second Media Na zdjęciu: Harry Maguire

Kolejny obrońca Manchesteru United wypada z gry

Tym razem problemy dopadły Harry’ego Maguire’a

Anglik nie wystąpi w spotkaniu pucharowym z Nottingham Forest

Harry Maguire nie zagra z Nottingham Forest

Erik ten Hag na konferencji prasowej przed meczem z Nottingham Forest przekazał złą wiadomość. Otóż Manchester United dziś będzie musiał sobie radzić bez Harry’ego Maguire’a. Holenderski szkoleniowiec jednak nie poinformował, czego dotyczy absencja reprezentanta Anglii.

“Czerwone Diabły” w tym sezonie nie mają szczęścia do kontuzji. W szczególności w formacji obronnej. Problemy zdrowotne sprawiły, że Erik ten Hag został zmuszony zmienić pozycję dla Victora Lindelofa, który w kilku spotkaniach wystąpił na lewej obronie. Teraz do tego doszła absencja Harry’ego Maguire’a. Anglik w ostatnim czasie prezentował solidną formę, a jego strata może być bolesna w skutkach dla zespołu z Old Trafford.

Manchester United obecnie zajmuje szóstą lokatę w rozgrywkach Premier League. “Czerwone Diabły” po 26. kolejkach mają na koncie 44 punkty. W ostatnim spotkaniu ligowym piłkarze Erika ten Haga przegrali z Fulham 1:2.

