fot. Imago / Martin Rickett Na zdjęciu: Erik ten Hag

Jeden z ciekawych niedzielnych meczów w Pucharze Anglii odbędzie się z udziałem Manchesteru United

Erik ten Hag spotkał się z dziennikarzami przed starciem swojego zespołu z Czerwonymi Diabłami

Niedzielny mecz zacznie się o godzinie 17:30

Erik ten Hag przed starciem z Newport County

Manchester United w roli zdecydowanego faworyta przystąpi do niedzielnego spotkania, którego stawką będzie awans do 1/8 finału krajowego pucharu. Menedżer Czerwonych Diabłów z pokorą podszedł do rywalizacji.

– To silny zespół, a wciąż mamy kilku graczy kontuzjowanych. Mam na myśli między innymi Victora Lindelofa. Ponadto Marcus Rashford i Johny Evans źle się czuli. Musimy zobaczyć, jak się zregenerują, ale wracają inni zawodnicy tacy jak: Martinez, Shaw i Casemiro. To cieszy – mówił Erik ten Hag cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

– W Ajaxie graliśmy też z drużynami niższej klasy. Spotykając się z zespołem na tym poziomie, trzeba wykazać się odpowiedzialnością. Na pewno nie możemy lekceważyć żadnego przeciwnika. Dlatego nie zrobimy tego – przekonywał Holender.

Niedzielne starcie odbędzie się na Rodney Parade. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o 17:30.