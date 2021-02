Ancelotti o porównaniach do Mourinho: to dla mnie zaszczyt

Menedżer Evertonu Carlo Ancelotti jest zaszczycony porównaniami jego osoby do Jose Mourinho. Włoski szkoleniowiec przyznaje, że w ich filozofiach jest wiele podobieństw. W środowy wieczór prowadzone przez nich zespoły będą rywalizować o awans do ćwierćfinału Pucharu Anglii.

Obaj szkoleniowcy mają na swoim koncie ogromne sukcesy. Ancelotti w trakcie swojej kariery trzy razy triumfował w rozgrywkach Ligi Mistrzów, podczas gdy Mourinho na koncie ma dwa zwycięstwa w tych elitarnych rozgrywkach. Portugalczyk ma natomiast nad Włochem zdecydowaną przewagę w liczbie mistrzowskich tytułów. Obecnym menedżer Tottenhamu Hotspur w ligowych rozgrywkach wygrywał osiem razy, przy czterech triumfach Ancelottiego.

– To dla mnie zaszczyt być porównywanym do Jose. Myślę, że jesteśmy naprawdę blisko, jeżeli chodzi o nasze pomysły na piłkę. Gra jego drużyny może być porównywana do naszej – powiedział Ancelotti, cytowany przez Sky Sports. – On podobnie jak ja jest skupiony na defensywie i ofensywie. Drużyny Mourinho zawsze są w równowadze, co oznacza, że wykonując dobrą robotę defensywnie i ofensywnie – kontynuował menedżer Evertonu.

– Nie wiem, czy jest to nowy styl piłki, ale dla mnie bycie porównywany do jego stylu jest zaszczytem. Jeśli mówią mi “twoja drużyna gra futbol w starym stylu” to jestem zadowolony – dodał włoski szkoleniowiec.

Europejskie puchary celem Evertonu

Ancelotti przyznaje, że celem jego zespołu jest zakwalifikowanie się do europejskich pucharów. Włoch liczy, że uda się to osiągnąć poprzez ligowe rozgrywki, ale zdobycie Pucharu Anglii również zagwarantowałby Evertonowi udział w Lidze Europy.

– Pracujemy w tym kierunku. Wiem, jak kibice Evertonu są zdesperowani, aby wygrywać trofea. Nie wiem, czy jest to odpowiedni moment w tym sezonie, ale to, co mogę zapewnić, to że robimy wszystko, aby zdobyć trofeum tak szybko jak to możliwe. Dla stabilności klubu najważniejsze jest zakwalifikowanie się do europejskich pucharów. Oczywiście dla szczęścia zdobycie trofeum będzie ważne, ale sytuacja klubu ulegnie poprawie grając w pucharach – dodał Ancelotti.

Środowe spotkanie 1/8 finału Pucharu Anglii Everton – Tottenham Hotspur rozpocznie się o godzinie 21:15.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin