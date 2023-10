Damian Smyk dołącza do Goal.pl!

Goal.pl Na zdjęciu: Damian Smyk

Damian to wciąż dość młody (na pewno młodszy od Tetryków), ale jednocześnie bardzo doświadczony redaktor i osobowość medialna w jednym. Do tej pory jego teksty oraz występy sceniczne mogliśmy podziwiać w Gazecie Wyborczej a następnie w programach Grupy Weszło – zwłaszcza na Weszło TV oraz w portalu weszlo.com. Damian występował również w programach Kanału Sportowego oraz Canal+, miał autorski show pt. “Smykałka”, a w czasach istnienia radia Weszło FM odpowiadał za audycję dotyczącą poznańskiej piłki.

Ściągnęliśmy go przede wszystkim po to, by zirytować Jakuba Olkiewicza. Poza tym Damian będzie zajmował się publicystyką, analizami i przekrojowymi tekstami na łamach Goal.pl oraz występami na naszym youtube’owym kanale. Dla nas to kolejny krok w kierunku rozbudowania kanału i strony o treści premium związane z lokalną piłką nożną. Warto przy tym pamiętać, że Damian to były sędzia piłkarski, więc otrzaskany z pracą pod presją i w akompaniamencie licznych wulgaryzmów. Powitajcie, proszę, ciepło nasz nowy nabytek i czekajcie na materiały z Poznania (no, spod Poznania).