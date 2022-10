Człowiek, który nabrał Svena-Görana Erikssona i reżim Korei Północnej

PressFocus Na zdjęciu: Russell King

Rozpoczynał skromnie, ponieważ “zaledwie” od dwóch lat więzienia za próbę wyłudzenia 600 000 funtów z ubezpieczenia. Jednak gdy już rozwinął skrzydła, potrafił owinąć sobie wokół palca właścicieli banku, włodarzy Notts County, przedstawicieli północnokoreańskiego reżimu i biznesmenów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jeżeli myśleliście, że pewnych rzeczy na najwyższych szczeblach po prostu nie da się zrobić, Russell King chętnie wyprowadzi was z błędu.

Russell King oparł swoją działalność na pięknych, jednak niemożliwych do spełnienia obietnicach – każdy potencjalny partner biznesowy oszusta z Jersey został omamiony milionowymi zyskami

Kibicom Notts County King, za pośrednictwem Svena-Görana Erikssona, King przedstawił plany awansu do Premier League

Szwedzki trener wybrał się nawet w podróż do… Korei Północnej, gdzie poproszono go o pomoc przy losowaniu grup na Mistrzostwa Świata 2010

Skromne początki spirali oszustw

Russell King po raz pierwszy zaistniał w świecie biznesu w latach 80. ubiegłego wieku. Biznesmen z Jersey był prezesem Celebrity Group Holdings, firmy wydawniczej z Kingston upon Thames. Już w 1990 roku na drodze zawodowej pojawiły się pierwsze poważne problemy – Zodiac Toys, które wchodziło w skład grupy, stało się niewypłacalne. Rok później King został skazany na dwa lata więzienia za próbę wymuszenia ubezpieczenia za rzekomo skradziony samochód. Podstępnemu przedsięwzięciu daleko było do zbrodni doskonałej, a wycenionego na 600 000 funtów Astona Martina Zagato odkryto w garażu. Podczas pobytu za kratkami Celebrity Group popadła w stan likwidacji, a na dodatek została pozwana na kwotę 684 000 funtów pozwana przez Creditcorp, firmę zajmującą się skupem i windykacją długów.

Czas spędzony w odosobnieniu nie wpłynął pozytywnie na postępowanie Kinga. Jego kolejny “projekt” także zakładał nieuczciwe praktyki. W połowie pierwszej dekady XXI wieku King był związany z firmą Belgravia Financial Services Group. To właśnie za czasów tej spółki mieszkaniec Jersey po raz pierwszy miał zetknąć się ze światem futbolu, ale próby przejęcia Newcastle United okazały się nieskuteczne. Niepowodzenie oczywiście nie zraziło biznesmena do inwestycji w brytyjską piłkę, jednak zanim postanowił zrealizować ambitne plany, znowu zwrócił na siebie uwagę wymiaru sprawiedliwości.

Szef kuchni Russell King poleca danie dnia: ucieczkę

W 2008 roku, tuż po śmierci Duncana Hickmana, współwlaściciela Belgravii, Russell King przekonał pracownika firmy, by ten przelał 671 000 funtów na jego osobiste konto. Ponadto King sprzedał kolekcję tablic rejestracyjnych swojego byłego partnera biznesowego i zatrzymał zyski. Niedługo później do siedziby Belgravia Financial Services Group wpłynęło żądanie spłaty dwóch milionów funtów, wystosowane przez Close Finance. Biznesmen z Jersey nie miał wątpliwości – jeżeli pozostanie w kraju, czeka go odsiadka. Dlatego postanowił ratować się ucieczką do Bahrajnu.

W 2009 roku Russell King założył firmę Swiss Commodity Holding, która twierdziła, że oprócz praw do złota, rudy żelaza i węgla w Korei Północnej, posiada także aktywa o wartości 2 bilionów dolarów. Kolejnym etapem nakręcania spirali oszustw było przejęcie 49% akcji banku inwestycyjnego First London. Do finalizacji transakcji wystarczyło przekonanie władz instytucji, że King w imieniu rodziny królewskiej Bahrajnu zarządza miliardami dolarów. Całe przedsięwzięcie zainteresowało Urząd ds. Poważnych Nadużyć Finansowych, który zwrócił uwagę na niespodziewany i nieautoryzowany transfer akcji, jednak zanim jakiekolwiek działania przeciwko Kingowi zostały podjęte, ten dysponował już poważnym zapleczem finansowym. I po raz postanowił drugi spróbować swoich sił w świecie futbolu.

Łąka pełna pięknych obietnic

W lipcu 2009 Notts County, grające w League Two, zostało przejęte za jeden funt przez tajemnicze konsorcjum Munto Finance. Spółka była podległa Qadbak Investments, chwalącym się powiązaniami z Bahrajnem. Nowi właściciele zapowiedzieli, że przy wsparciu inwestorów z Bliskiego Wschodu ulokują w klubie niemałe środki i w ciągu pięciu lat awansują do Championship. Fundusze zostały zagwarantowane przez wspominany wyżej bank First London. Russell King postanowił zaangażować w swój projekt Svena-Görana Erikssona, byłego selekcjonera reprezentacji Anglii, któremu powierzył posadę dyrektora sportowego The Magpies.

Not the owner but the "broker" of a deal that took Sven-Göran Eriksson, Sol Campbell and Kasper Schmeichel to Notts County. Claimed to have nothing to do with the dodgy deal by using the nickname 'Voldemort' throughout the process. pic.twitter.com/q78bLsfwU3 — Jonny Sharples (@JonnyGabriel) May 6, 2018

Szwedzkiemu trenerowi obiecano dodatkowe źródło dochodów, jeżeli oprócz stanowiska na Meadow Lane, będzie pracował także dla Swiss Commodity Holding. Co ciekawe, King nie figurował w dokumentach związanych z zakupem klubu – “w papierach” widniał wyłącznie pseudonim “L. Voldemort”, którym postanowił posłużyć się biznesmen.

Jak losować grupy MŚ gdy “nie mamy na mleko”?

Sven-Göran Erikssona na swojej pierwszej konferencji prasowej zapewniał, że Notts County właśnie rozpoczyna podróż do Premier League. Championship ma być tylko krótkim przystankiem przed rywalizacją w szeregach elity. Jednak zanim mocarstwowe plany Srok weszły w fazę realizacji, Szweda czekała inna podróż. W nieznane. Do… Korei Północnej.

On this day in 2009, Munto Finance completed their takeover of Notts County. #Notts pic.twitter.com/y9JYJmMtAe — PrideofNottingham (@PON_NCC) July 14, 2021

King przekonał Erikssona, by ten udał się z nim na skraj świata jako część delegacji występującej w imieniu Swiss Commodity Holding. Celem wizyty na Półwyspie Koreańskim było przekonanie reżimowego rządu do przekazania spółce praw do wydobycia złota w zamian sumę opiewającą na miliardy dolarów. Tę kwotę mieli wyłożyć oczywiście potencjalni inwestorzy z Bahrajnu. Podczas spotkania z Kim Yong-namem, przewodniczącym Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD, Sven-Göran Eriksson został poproszony o… przychylność władz FIFA w losowaniu grup na MŚ 2010.

Zapytali: “Czy możesz nam pomóc?” Oczywiście, że mogę wam pomóc, jeśli tylko będę w stanie, powiedziałem. Myślałem, że chcą piłek, butów czy czegoś takiego. Powiedzieli: “Chcemy mieć łatwą grupę”. Chcieli uzyskać pomoc przy losowaniu! Oczywiście odpowiedziałem: Czy naprawdę macie na myśli to samo, co ja? Nie mogę tego zrobić. Nikt nie może tego zrobić. To absolutnie niemożliwe. Nawet nieznaczna próba wypłynięcia na procedury jest przestępstwem. Ale nigdy mi nie uwierzyli. Wyglądało na to, że nie wierzą, że nie mogę tego zrobić – byli przekonani, że po prostu nie chcę im pomóc. To był chyba główny powód, dla którego zostałem tam zaproszony i dlaczego tak ważne było, żebym tam pojechał.

Sven-Goran Eriksson has revealed that North Korea asked him to fix the 2010 World Cup draw 😳 pic.twitter.com/TWxU5pNJ1D — The Athletic UK (@TheAthleticUK) February 23, 2022

Szwed później dodał, że nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co tak naprawdę działo się za jego plecami:

Przebywałem w pałacu, podczas gdy oni przekazywali rządowi Korei Północnej tak zwane akcje. Zapytałem ich, ile to było warte, ponieważ w tym samym czasie nie mogliśmy zapłacić rachunku za mleko w Notts County. Powiedział mi, że to nie miliony, a miliardy dolarów. Użyli mojego imienia. W końcu okazało się, że się moje zaangażowanie w tę sprawę było wielkim błędem.

Pięć miesięcy po rozpoczęciu współpracy z Munto Finance klub został sprzedany, a jego zobowiązania sięgnęły siedmiu milionów funtów. Natomiast First London dostał się pod zarząd sądowy z długami w wysokości 8,7 mln £.

Fałszywa tożsamość, fałszywy Financial Times

Po nie do końca udanej przygodzie na Meadow Lane Russell King rozpoczął w Bahrajnie pracę nad nowym oszustwem. Kulminacją kolejnej finansowej maskarady było uruchomienie fałszywej bliskowschodniej wersji dziennika Financial Times. FT Business Arabia został ciepło przyjęty na tamtejszym rynku, co zaowocowało nie tylko zyskami z reklam umieszczanych na łamach gazety, ale także podpisaniem kontraktów z grupami hotelarskimi i luksusowymi markami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

🔍How did one man create a worldwide con that took the oldest club in the football league to the brink of oblivion?🧐



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿From Nottingham

🇰🇵to North Korea



💰@AliceLevine presents The Trillion Dollar Conman💰



Out now on @BBCSounds ⤵️ — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 21, 2022

Życie kosztem innych nie mogło trwać wiecznie. W 2018 roku odbyła się ekstradycja Kinga z Bahrajnu do Jersey, a niecały rok później biznesmen z Wysp Normandzkich został skazany na sześć lat więzienia. Z odbywania kary zwolniono go w 2021 roku. Jego historia została opowiedziana na łamach podcastu BBC The Trillion Dollar Conman, będącego częścią serii Sport’s Strangest Crimes.