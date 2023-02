🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



💫 Tomiyasu at the back

💪 Xhaka in midfield

🌶 Saka on the wing



⚡️ Ready for a BIG night in N5! pic.twitter.com/xRDFfH8AKv