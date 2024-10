Złota Piłka: nagroda Lwa Jaszyna trafiła do bramkarza Aston Villi

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Złota Piłka: Emilian Martinez bramkarz sezonu 2023/24

Poniedziałkowa gala odbyła się w paryskim teatrze Chatelet, gdzie przyznano nagrody za osiągnięcia sezonu 2023/24. Jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień była nagroda dla najlepszego bramkarza, którą w tym roku zdobył Emiliano Martinez. Trofeum wręczył mu jego rodak, Lautaro Martinez.

Dla bramkarza Aston Villi to już drugie z rzędu wyróżnienie na gali Złotej Piłki – Argentyńczyk także w ubiegłym roku nie miał sobie równych, zdobywając prestiżowy tytuł najlepszego bramkarza. 32-latek odegrał kluczową rolę w triumfie Argentyny w Copa America, notując pięć czystych kont w sześciu spotkaniach w trakcie turnieju.

– Chciałbym podziękować moim kolegom, a także Aston Villi. Wszyscy wiedzą, jak bardzo jestem wymagający. Koledze z drużyny motywują mnie do ciągłego rozwoju i podnoszenia poprzeczki. Pochodzę z bardzo skromnego miejsca i to jest coś, co sprawia, że chcę być lepszy i się rozwijać – skomentował golkiper.

Le gardien argentin d'Aston Villa Emiliano Martínez gagne une nouvelle fois le trophée Yachine



Suivez la cérémonie du 68e #ballondor en direct ➡️ https://t.co/KH9sjYNI4g pic.twitter.com/E1xfUAec4q — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 28, 2024

– To bardzo wyjątkowa osoba. Zwycięzca. Jest ważną osobą w naszym zespole. Pomaga młodym zawodnikom, którzy trenują z nami. Zawsze ma dla nich miłe słowa, ponieważ jest prawdziwym skarbem – powiedział Lautaro Martinez o swoim rodaku.