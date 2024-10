Złota Piłka: wybrano najlepszy klub roku 2024

Plebiscyt Złotej Piłki to nie tylko nagrody indywidualne, ale również zespołowe. W 2024 roku najlepszym klubem został wybrany Real Madryt, co dziwić nie może ze względu na wspaniałe osiągnięcia Królewskich.

Fernando Astasio / Alamy Na zdjęciu: Ballon d'Or. Golden Ball

Real Madryt klubem roku podczas gali Złotej Piłki

Real Madryt został wybrany najlepszym klubem 2024 roku podczas plebiscytu Złotej Piłki. Trudno się temu dziwić. Królewscy zdominowali rozgrywki La Liga, byli bezkonkurencyjni w Lidze Mistrzów, a także sięgnęli po Superpuchar Hiszpanii i Superpuchar Europy. Zespół Carlo Ancelottiego był nie do zatrzymania zarówno w Hiszpanii, jak i Europie, a jedyną rysą pozostaje brak wygranej w Pucharze Hiszpanii.

Zobacz wideo: Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Jednak na gali w Paryżu nie pojawił się żaden przedstawiciel Realu Madryt, aby odebrać tą prestiżową nagrodę. Ma to związek z bojkotem Królewskim i ostatecznymi rozstrzygnięciami. Kilka godzin przed ceremonią pojawiły się doniesienia, że główną nagrodę zdobędzie Rodri, a nie Vinicius Junior, który przez wiele tygodni był uważany za wielkiego faworyta.

Dla Realu Madryt był to najwyraźniej cios poniżej pasa. – Jeśli kryteria nie wskazują na zwycięstwo Viniciusa, powinny uhonorować Carvajala. Skoro tak się nie stało, jest oczywiste, że Złota Piłka i UEFA nie szanują Realu Madryt, a Real nie będzie tam, gdzie go nie szanują – przekazano. Organizatorzy ceremonii dość szybko odpowiedzieli, że nikt nie został poinformowany o ostatecznych rozstrzygnięciach i pozostaje to owiane tajemnicą aż do oficjalnej uroczystości, ale to nie przekonało włodarzy Królewskich, by pojawić się w Paryżu.