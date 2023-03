PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emile Hojbjerg (Manchester City - Tottenham Hotspur)

Tottenham nie notuje najlepszej passy

Postawę zawodników i sposób funkcjonowania klubu skrytykował Antonio Conte

Pierre-Emile Hojbjerg odpowiedział na słowa swojego trenera

Hojbjerg reaguje na wypowiedź Conte

Po tym, jak Tottenham stracił dwubramkowe prowadzenie i zremisował 3:3 mecz z Southampton, Antonio Conte nazwał swoich zawodników „samolubnymi” i skrytykował kulturę funkcjonowania klubu. Po tych wydarzeniach większość mediów sugeruje, że 53-latek, który wrócił do Włoch podczas przerwy reprezentacyjnej, zostanie zwolniony jeszcze w marcu.

Teraz do sytuacji, która wzbudziła ogromne emocje, nie tylko na Wyspach, odniósł się Pierre-Emile Hojbjerg, jeden z kluczowych piłkarzy w północnej części Londynu.

– Myślę, że wszyscy to widzieliśmy [komentarze Conte] – powiedział Hojbjerg. – Zorganizował bardzo szczerą i bardzo otwartą konferencję prasową. To dlatego, że nie jest usatysfakcjonowany. Nie robisz tego i nie używasz takich słów, jeśli udało Ci się awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Nie robisz tego, jeżeli jesteś w półfinale Puchar Anglii. – To wszystko wynika z faktu, że niestety nie osiągnęliśmy zadowalających wyników. Mimo wszystko w Premier League wciąż jesteśmy tam, gdzie chcemy i musimy być. Ale tak, to trudne.

– Rozumiem, że jeśli chcesz odnieść sukces jako zespół, potrzebujesz 11 piłkarzy zaangażowanych w projekt i kulturę klubu. Ale myślę, że musi dokładniej opisać, jak się czuje, zanim jako zawodnicy zaczną mierzyć to, co powiedział i ważyć jego słowa.