Zaskakująca zmiana. Zawodnik żałuje transferu do United

Casemiro wzmocnił Manchester United w sierpniu 2022 roku

W pierwszym sezonie Brazylijczyk stanowił o sile środka pola ekipy z Old Trafford

Teraz 31-latek ma żałować, że zamienił Madryt na Manchester

Manchester United: Casemiro ma żałować przeprowadzki na Old Trafford

Casemiro dołączył do Manchesteru United w lecie 2022 roku. Premierowy sezon na angielskich boiskach był dla reprezentanta Canarinhos wyjątkowo udany – Czerwone Diabły uplasowały się na najniższym stopniu podium Premier League, a ponadto sięgnęły po Puchar Ligi. Z kolei sam Brazylijczyk stał się niekwestionowanym liderem środka pola.

Jednak w kolejnych rozgrywkach United prezentuje się już zdecydowanie gorzej, a sam Casemiro wyraźnie obniżył loty. W weekendowym meczu z Sheffield United pomocnika zabrakło z powodu kontuzji kostki, natomiast w zbliżającym się spotkaniu z Kopenhagą w Lidze Mistrzów 31-latek nie zagra, ponieważ pauzuje za czerwoną kartkę.

W zimowym okienku transferowym Manchester bez wątpienia będzie chciał się wzmocnić. Jednym z celów transferowych jest Joao Neves z Benfiki, który ma zwiększyć rywalizację w centralnej strefie boiska. Według Daily Mirror ta wiadomość sprawiła, że Casemiro… zaczął żałować przenosin dp United, chociaż przed zmianą klubu twierdził, że “że nie może się doczekać rozpoczęcia pracy na Old Trafford”. Jednak Oscar Ribot, którego agencja Best of You reprezentuje interesy Brazylijczyka, uspokaja. – Casemiro podpisał kontrakt na cztery lata, z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Przyszedł zdobywać tytuły; ten miesiąc był ciężki, ale myśli tylko o sukcesie.