Burnley pochwaliło się transferem bramkarza z Manchesteru City. Do beniaminka Premier League przeniósł się James Trafford, mistrz Europy U-21.

IMAGO Na zdjęciu: James Trafford

Kamil Grabara łączony był z transferem do beniaminka Premier League

Burnley zdecydowało się na innego kandydata

Vincent Kompany będzie miał do dyspozycji wychowanka Manchesteru City

Mistrz Europy U-21 zagra w beniaminku Premier League

Burnley w imponującym stylu wywalczyło awans z Championship do Premier League. Vincent Kompany, który prowadzi The Clarets, rozglądał się za nowym golkiperem. Kandydatem do tej roli był Kamil Grabara, którego Belg miał oglądać osobiście.

Reprezentant Polski nie trafi finalnie do Burnley, który ma już nowego bramkarza.- Burnley Football Club ma przyjemność ogłosić podpisanie kontraktu z reprezentantem Anglii do lat 21 Jamesem Traffordem z Manchesteru City za nieujawnioną kwotę. Bramkarz podpisał czteroletni kontrakt – poinformował klub.

Brytyjskie media informują, że mistrz Anglii na swoim wychowanku triumfatorze ostatniego Euro U-21, zarobi 15 milionów funtów plus 4 mln w bonusach. Manchester City ma opcję wykupu Anglika.

