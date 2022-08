PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

W niedzielę o godzinie 16:00 rozpoczęło się aż pięć spotkań drugiej kolejki Premier League. Efektowne zwycięstwo zanotowały drużyny Arsenalu czy Manchesteru City, a dobrą formę udowodnił też napastnik Leeds, Rodrigo.

W sobotę o godzinie 16:00 rozpoczęło się pięć meczów Premier League

Zwycięstwa odniosły ekipy Arsenalu, Manchesteru City i Leeds United

Świetne występy zanotowali Gabriel Jesus, Rodrigo czy Kevin de Bruyne

Popis Jesusa przeciwko Lisom

Arsenal dał radę Leicester City. Prawdziwy popis w tym meczu zanotował Gabriel Jesus. Brazylijczyk już w 23 minucie otworzył wynik po świetnym rajdzie i klepce z Granitem Xhaką. Napastnik oddał piękny, podkręcony strzał i otworzył swój dorobek w barwach Kanonierów. Nie zakończył na tym. Kilkanaście minut później wykorzystał złe strącenie Jamiego Vardy’ego po rzucie rożnym i głową podwyższył wynik.

Po zmianie stron Leicester City pomógł William Saliba. Stoper zanotował trafienie samobójcze po nieporozumieniu z Aaronem Ramsdale’em. Szybko odpowiedział jednak Xhaka, tym razem po asyście Jesusa. Popis Brazylijczyka na tym się nie zakończył. Choć Lisy zdołały złapać kontakt za sprawą Jamesa Maddisona, Jesus zanotował jeszcze asystę przy golu Gabriela Martinelliego, a ten ustalił wynik na 4:2.

Mitrović zawiódł Fulham w końcówce

Wolverhampton mierzyło się zaś z Fulham. W pierwszej kolejce świetnie zaprezentował się beniaminek w starciu z Liverpoolem, a dublet ustrzelił Aleksandar Mitrović. Tym razem to Wilki były stroną przeważającą, a mimo tego to londyńczycy mieli w końcówce dogodną okazję do zgarnięcia trzech punktów. Do rzutu karnego podszedł Mitrović, ale świetną interwencją popisał się Jose Sa. Spotkanie na Molineux zakończyło się zatem bezbramkowym remisem.

Spokojny triumf Manchesteru City przeciwko beniaminkowi

Manchester City nie dał szans Bournemouth. Obywatele już po pierwszej połowie prowadzili 3:0. Najpierw świetnym wykończeniem po asyście Erlinga Haalanda popisał się Ilkay Guendogan. Później do gry weszli zaś Kevin de Bruyne i Phil Foden. Najpierw do siatki trafił Belg po asyście Anglika, a później sytuacja się odwróciła.

Po zmianie stron mistrzowie Anglii spuścili nieco z tonu, ale i tak znaleźli drogę do siatki. Trafienie samobójcze po asyście Joao Cancelo zanotował Jefferson Lerma.

Święci wrócili z dalekiej podróży, dublet Rodrigo

Pojedynek Southampton z Leeds United na dobre rozpoczął się w drugiej połowie. W pierwszym jej kwadransie dwukrotnie do siatki trafił hiszpański napastnik, Rodrigo Moreno. Święci rozkręcili się jednak, co ciekawe, tuż po zejściu z boiska Jana Bednarka. Najpierw do siatki trafił Joe Aribo, a później wyrównał Kyle Walker-Peters. Tym samym świetnie widowisko zakończyło się podziałem punktów.

Bez bramek na Amex Stadium

Kibice Newcastle United mają wielkie oczekiwania wobec swoich fanów. Tego dnia ich ulubieńcy nie spełnili jednak oczekiwań. To Brighton & Hove Albion było stroną przeważającą, ale Srokom udało się utrzymać bezbramkowy remis.