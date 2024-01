Odejście Jurgena Kloppa z Liverpoolu będzie ogromną stratą dla tego klubu. Niemiec, który przybył na Anfield w 2015 roku, jest jedynym szkoleniowcem w historii The Reds, któremu udało się zdobyć sześć różnych trofeów.

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Jurgen Klopp ogłosił, że po sezonie odejdzie z Liverpoolu

Niemiec miał w Liverpoolu pasmo sukcesów

The Reds mogą zdobyć w tym sezonie poczwórną koronę

Znakomite wyniki Kloppa w Liverpoolu

Jurgen Klopp ogłosił w piątek, że wraz z zakończeniem tego sezonu pożegna się z Liverpoolem. Niemiec nie zwlekał z ogłoszeniem tej decyzji, mimo że przed jego zespołem kluczowa faza rozgrywek. The Reds są liderami tabeli Premier League i faworytami do sięgnięcia po mistrzostwo kraju. Są też w 1/16 finału Europa League. Oprócz tego awansowali do finału Pucharu Ligi, gdzie zagrają z Chelsea. Jeśli chodzi o FA Cup, w 4. rundzie rywalem Liverpoolu jest Norwich City.

Do dotychczasowych osiągnięć na Anfield Jurgen Klopp może dołożyć zatem jeszcze cztery trofea. Jednak nawet bez nich jego ośmioletni dorobek jest imponujący. Klopp wygrywał Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy, Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA, Premier League, Puchar Ligi i FA Cup.

We wrześniu 2023 roku Klopp pobił wraz ze swoim zespołem rekord. Granica 900 goli została przekroczona w 440 meczach. To wynik lepszy niż ten jaki osiągnął zespół prowadzony przez Billa Shankly’ego.

Klopp ma też najdłuższą passę zwycięstw w historii klubu, jeśli chodzi o ligę. Między styczniem 2019 a lutym 2020 Liverpool nie przegrał w Premier League ani razu.

Czytaj także: Szokująca decyzja Jurgena Kloppa! Niemiec odejdzie z Liverpoolu