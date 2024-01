Kontrakt Bena White’a z Arsenalem obowiązuje aż do 30 czerwca 2026 roku. Mimo tego Kanonierzy domykają powoli negocjacje z Anglikiem w sprawie nowej umowy. Nie chcą dopuścić do tego, by powtórzyła się sytuacja, w której nie zabezpieczono wystarczająco wcześnie przyszłości takich graczy, jak Alexis Sanchez czy Robin van Persie.

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Ben White

Arsenal nie zamierza powtarzać błędów z przeszłości

Londyńczycy konsekwentnie przedłużają umowy z najważniejszymi graczami

Niebawem przyjdzie czas na Bena White’a, z którym negocjacje wchodzą w ostateczną fazę

Arsenal docenił White’a. Niebawem oficjalne potwierdzenie

Gdy Arsenal FC płacił latem 2021 roku Brightonowi niemal 60 milionów euro na Bena White’a, kwota ta wydawała się wygórowana. Defensor trafił do stolicy Anglii docelowo po to, by dowodzić obroną z jej środka. Z czasem przeniósł się na prawą stronę, gdzie do dziś występuje z sukcesami.

Obecny kontrakt 26-latka obowiązuje aż do 30 czerwca 2026 roku. Kanonierzy nie zamierzają jednak powtarzać własnych błędów z przeszłości. To właśnie zwlekanie z zabezpieczeniem przyszłości pośrednio doprowadziło do odejścia takich gwiazd, jak Robin van Persie czy Alexis Sanchez. Dlatego też londyńczycy zamierzają docenić White’a już teraz. Jak poinformował Rudy Galetti z TV Dello Sport i Sportitalia Mercato, obie strony są już blisko osiągnięcia porozumienia. Do ustalenia pozostały ostatnie szczegóły, po czym reprezentant Anglii złoży parafkę pod nowym kontraktem. Zwiąże on piłkarza z Arsenalem na dłużej, choć nie wiadomo jeszcze, do kiedy konkretnie.

White rozegrał w tym sezonie już 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich bramkę i asystę.

