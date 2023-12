Jarell Quansah we wtorek rozegrał pełne zawody przeciwko Burnley. 20-latek zebrał dobre recenzje, a do tego w ciepłych słowach o nim wypowiedział się sam Virgil van Dijk.

IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Jarell Quansah

Jarrell Quansah ma za sobą pierwsze pełne rozegrane spotkanie na poziomie Premier League

20-latek swoim występem zaimponował nie tylko kibicom, ale również Virgilowi van Dijkowi

Kapitan Liverpoolu nazwał młodego Anglika ogromnym talentem

Virgil van Dijk o Jarellu Quansahu

Wtorkowe spotkanie z Burnley na długo zapadnie w pamięć Jarellowi Quansahowi. 20-letni obrońca bowiem rozegrał swoje pierwsze pełne 90 minut na boiskach Premier League. Anglik szybko wkupił się w łaski kibiców Liverpoolu, ponieważ rozegrał przyzwoite zawody.

Pod wrażeniem Jarella Quansaha był sam Virgil van Dijk. Holenderski obrońca, cytowany przez portal “lfc.pl”, w samych superlatywach wypowiedział się o młodym zawodniku.

– To ogromny talent. Dopiero się rozwija i od momentu, gdy dostał szansę w swoim debiucie na wyjeździe z Newcastle, jest coraz lepszy. Miło to widzieć. Naprawdę mi się to podoba. Jeśli mogę mu pomóc, to jestem bardzo zadowolony – powiedział.

Jarell Quansah rozegrał już 14 spotkań w barwach seniorskiego zespołu Liverpoolu. Udało mu się nawet raz wpisać na listę strzelców, a miało to miejsce w spotkaniu przeciwko Royal Union Saint-Gilloise w Lidze Europy.

Przełamanie gwiazdy Liverpoolu! Tak dał prowadzenie w meczu Premier League

Sprawdź także: Liverpool umieścił belgijskiego skrzydłowego na liście życzeń