Victor Lindelof wznowił treningi

Manchester United od początku sezonu ma w swoich szeregach problemy zdrowotne na pozycji obrońcy. Erik ten Hag od pierwszej kolejki nie ma zdrowego lewego defensora, a ponadto urazy nawiedziły również stoperów. Jednym z zawodników, który miał rozbrat z piłką był Victor Lindelof. Reprezentant Szwecji zmagał się z kontuzją palca u stopy.

W sobotę jednak dotarły do nas dobre informacje z obozu Manchesteru United. Otóż klub poinformował, że Victor Lindelof wznowił już treningi z pierwszym zespołem. Lada moment szwedzki defensor będzie do dyspozycji Erika ten Haga, co powinno cieszyć Holendra. „Czerwone Diabły” bowiem mają już napięty terminarz, a 30-latek jest idealnym graczem do rotacji w składzie.

Przyszłość Victora Lindelofa na Old Trafford jednak wciąż pozostaje niejasna. Reprezentant Szwecji już w minionym letnim okienku transferowym mógł opuścić Manchester United. O jego względy zabiegały m.in. tureckie zespoły, ale ostatecznie do przeprowadzki nie doszło.

Victor Lindelof natomiast reprezentuje barwy „Czerwone Diabłów” od lipca 2017 roku. Działacze z Old Trafford wówczas zapłacili za jego transfer z Benfiki aż 35 milionów euro. Szwed do tej pory w koszulce Manchesteru United rozegrał łącznie 259 meczów, strzelając w tym czasie cztery gole oraz notując siedem asyst.

