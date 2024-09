PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag: Amad Diallo spisuje się bardzo dobrze

Manchester United w sobotę przystąpi do kolejnego swojego meczu w nowym sezonie Premier League. „Czerwone Diabły” tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Crystal Palace. Podopieczni Erika ten Haga nie mogę zaliczyć udanego początku sezonu. Zespół pod wodzą holenderskiego szkoleniowca po czterech kolejkach ma na koncie tylko sześć zdobytych punktów.

Przed spotkaniem z Crystal Palace Erik ten Hag znalazł czas na rozmowę z mediami. Holenderski szkoleniowiec został zapytany m.in. o Amada Diallo. Trener w samych superlatywach wypowiedział się o swojej młodej gwieździe i przyznał, że będzie liczył na jego formę w obecnie trwającym sezonie.

– Amad spisuje się bardzo dobrze. Powiedziałbym, że od stycznia poczynił duże postępy. Teraz jest brany pod uwagę przy okazji każdego spotkania. Mam nadzieję, że podtrzyma ten proces. Ma umiejętności, które mogą naprawdę pomóc drużynie – powiedział Erik ten Hag, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Widzieliśmy przebłyski na początku sezonu, na co go stać. Nie był poza boiskiem długo. Wrócił szybko, ale teraz potrzebuje dłuższego okresu, w którym będzie mógł w pełni trenować i grać z zespołem. Wtedy będzie mógł się rozkręcić i każdy zobaczy jego jakość – kontynuował.

– Jestem całkowicie przekonany tym, co zobaczyłem na początku sezonu, jeśli chodzi o to, co może wnieść do drużyny. Kiedy będzie w zespole dłużej, to na pewno się poprawi – dodał.

