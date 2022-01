Pressfocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Mecz Chelsea – Tottenham odbędzie się już w niedzielę. Z tej okazji na konferencji prasowej pojawił się Thomas Tuchel.

Przed nami niedzielny mecz Chelsea – Tottenham w 23. kolejce Premier League

Thomas Tuchel wypowiedział się o czwartych już derbach Londynu między tymi ekipami

Niemiec przyznał, że dla niego każde spotkanie to nowe otwarcie

Tuchel koncentruje się na swojej drużynie

W sezonie 2021/2022 odbyły się już trzy mecze między Chelsea, a Tottenhamem. Kolejne derby Londynu między tymi ekipami już w niedzielę. Thomas Tuchel przyznał, że nie skupia się na tym. Dla niego każde spotkanie to nowe otwarcie.

– Rozegraliśmy te spotkania w bardzo krótkim czasie, co jest dość nietypowe. Na pewno sporo o nas się dowiedzieli i my o nich również. To nowe rozdanie i okazja, by pokazać swoje możliwości – powiedział opiekun Chelsea.

– Oni podejdą do tego spotkania po wyrwaniu zwycięstwa w ostatnich sekundach, a my po dwóch wygranych przeciwko nim w Carabao Cup. To może dać nam pewność siebie. Nie chodzi jednak o posiadanie przewagi i rozmyślanie o tym. Musimy się po prostu skupić, podejść do meczu w odpowiedni sposób i zagrać na jak najlepszym poziomie – dodał Thomas Tuchel, który został zapytany o słowa Antonio Conte. Włoch rzekł, że Tottenham i Chelsea dzieli różnica poziomów.

– To jego musicie pytać. Poprzednie spotkania mogłyby na to wskazywać, ale nie możemy dać się rozkojarzyć takimi komentarzami. Czeka nas kolejne spotkanie, które należy wygrać. Nie ma wątpliwości, że Conte przygotowuje zespół w taki sposób, aby zwyciężyć. Dlatego te słowa nie mają obecnie żadnego znaczenia – stwierdził niemiecki trener.

