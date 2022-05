PressFocus Na zdjęciu: Marc Cucurella

Jednym z celów menedżera Chelsea Thomasa Tuchela na letnie okno transferowego jest wzmocnienie defensywy. Niemiecki szkoleniowiec chciałby między innymi sprowadzić lewego obrońcę, a na celowniku The Blues znalazł się Marc Cucurella. Klub ze Stamford Bridge będzie musiał jednak sięgnąć głęboko do kieszeni, aby sprowadzić hiszpańskiego obrońcę.

Cucurella na celowniku Chelsea

W londyńskim klubie w ostatnich tygodniach panowała duża niepewność, co oczywiście było związane z planowanymi zmianami właścicielskimi. Obecnie wszystko jest jednak na dobrej drodze, aby nowym właścicielem klubu stał się Todd Boehly, który za zakup Chelsea ma wyłożyć 4,25 miliarda funtów. Informacje te sprawiają także, że Thomas Tuchel może skupić się na wzmocnieniu drużyny, a jedną z formacji, która jego zdaniem tego wymaga jest defensywa.

Z Chelsea latem prawdopodobnie pożegna się lewy obrońca Marcos Alonso. Co prawda w klubie jest jeszcze Ben Chilwell, ale Tuchel widzi potrzebę sprowadzenia nowego piłkarza na tę pozycję. Według The Sun na liście życzeń niemieckiego trenera znalazł się Marc Cucurella, który na boiskach Premier League występuje od roku. 23-letni Hiszpan dołączył do Brighton w sierpniu ubiegłego roku za 15,4 miliona funtów i zaliczył świetny sezon, czy zwrócił na siebie uwagę czołowych angielskich klubów.

Cucurella jest bardzo zadowolony z pobytu w Brighton, ale nie wyklucza odejścia z klubu po zaledwie roku. Wszystko za sprawą zainteresowania silniejszych klubów. Hiszpana w szeregach swoich zespołów widzieliby nie tylko przedstawiciele Chelsea, ale także Manchesteru City i Tottenhamu Hotspur. The Blues czeka więc trudne zadanie, jakim będzie wygranie wyścigu o sfinalizowanie transferu.

Wartość Cucurelli w ciągu ostatniego roku mocno wzrosła i według informacji The Sun jego sprowadzenie to koszt co najmniej 45 milionów funtów.

