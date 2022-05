PressFocus Na zdjęciu: Flaga Chelsea na Stamford Bridge

Rząd Portugalii dokonał autoryzacji sprzedaży Chelsea przez Romana Abramowicza. Możemy zatem niebawem spodziewać się oficjalnego potwierdzenia przejęcia londyńskiego klubu przez amerykańskiego potentata, Todda Boehly’ego.

Już niebawem powinniśmy otrzymać oficjalne potwierdzenie sprzedaży Chelsea przez Romana Abramowicza

Zniknęła bowiem ostatnia przeszkoda; rząd Portugalii autoryzował sprzedaż

The Blues przejmie Todd Boehly. Transakcja ma kosztować go 4,25 miliarda funtów

Chelsea o krok od nowego rozdziału w bogatej historii

Wszystko wskazuje na to, że niebawem Chelsea będzie oficjalnie miała nowego właściciela. Już kilka dni temu brytyjski rząd wyraził zgodę na przejęcie The Blues. Jednakże, jako że Roman Abramowicz ma też portugalskie obywatelstwo, autoryzacja tamtejszych władz również była niezbędna do domknięcia transakcji. W czwartek ją uzyskano.

“Dwa właściwe organy krajowe – Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Finansów – dały zielone światło dla wniosku otrzymanego przez Romana Abramowicza z prośbą o umożliwienie zawarcia transakcji z angielskim klubem” – możemy przeczytać w oświadczeniu portugalskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Londyńską drużynę przejmie amerykański potentat, Todd Boehly. Całość transakcji ma kosztować go 4,25 miliarda funtów. Przypomnijmy, że Roman Abramowicz został zmuszony do sprzedaży Chelsea. Ma to związek z sankcjami nałożonymi na rosyjskich oligarchów w związku z wojną na Ukrainie. Sankcje stanowią, że Rosjanin nie może czerpać żadnych korzyści finansowych ze sprzedaży, dlatego też zostaną one przekazane na cele humanitarne. Łącznie Boehly zapłaci 2,5 miliarda funtów na udziały w klubie. Wpływy te pozostaną na zamrożonym koncie bankowym w Wielkiej Brytanii z zamiarem przekazania całości na cele charytatywne. Pozostałe 1,75 miliarda zostanie przekazane na dalsze inwestycje na rzecz klubu, takie jak utrzymanie Stamford Bridge, akademia, kobieca drużyna oraz dalsze finansowanie klubowej fundacji charytatywnej.

Według ostatnich doniesień, Thomas Tuchel ma otrzymać 200 milionów funtów na letnie wzmocnienia.

Chelsea zakończyła sezon na trzecim miejscu w Premier League. W finałach Pucharu Anglii oraz Pucharu Ligi dwukrotnie uległa Liverpoolowi, zaś z Ligą Mistrzów pożegnała się na etapie ćwierćfinału.

