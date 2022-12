Pressfocus Na zdjęciu: N’Golo Kante

N’Golo Kante ma kontrakt z Chelsea ważny tylko do 30 czerwca 2023 roku. Francuz chce zostać w Londynie. To jednak nie on o tym zadecyduje.

Chelsea nie jest chętna do przedłużenia kontraktu N’Golo Kante

Francuz chętnie zostałby zaś w Londynie

Sprawę może rozstrzygnąć trener Graham Potter

Chelsea i Kante z odmiennym stanowiskiem

Trwa przerwa reprezentacyjna, która spowodowana jest mistrzostwami świata. W Katarze ze swoją kadrą nie przebywa N’Golo Kante. Francuz nie wspomagania swojej drużyny narodowej w bronieniu tytułu mistrza świata, z powodu kontuzji. Uraz przysporzył 31-latkowi mnóstwo problemów w tym sezonie.

Kante w bieżącej kampanii przebywał na boisku przez 175 minut. Francuz uzbierał je w dwóch meczach Premier League. Pomocnik nie wystąpił w krajowym pucharze, czy też Lidze Mistrzów. Chelsea miała zatem niewiele pożytku z Kante, którego umowa jest ważna tylko do 30 czerwca 2023 roku. Nie jest pewne, czy piłkarz zostanie w Londynie.

31-latek ma ambicję kontynuowania kariery w Chelsea, z którą wygrał mistrzostwo Anglii, czy Ligę Mistrzów. Francuz wierzy, że jest w stanie pomóc znacząco drużynie. Negocjacje w sprawie kontraktu Kante nie posuwają się jednak do przodu. The Blues być może zrezygnują z 31-latka i podejmą się odmłodzenia kadry. Decydujące zdanie będzie miał trener Graham Potter, który musi zdecydować, czy Kante pasuje do jego koncepcji. Po aprobacie ze strony Anglika, Chelsea może zatrzymać na dłużej 31-latka.

