PA Images / Alamy Na zdjęciu: Daniel Levy

Tottenham szuka dodatkowego inwestora

Właściciel klubu chce zwiększyć kapitał finansowy

Głównym faworytem na nowego inwestora ma być Sheikh Jassim

Sheikh Jassim zamiast Man United zainwestuje w Tottenham

Tottenham niedawno opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że klub osiągnął rekordowy przychód. W porównaniu do poprzedniego sezonu Koguty zanotowały przychód o 24% większy i przekroczyły próg pół miliarda funtów. Łączna kwota przychodu za sezon 2022/2023 wynosi aż 549,6 milionów.

Właściciel klubu Daniel Levy w ostatniej rozmowie z brytyjskim portalem Expres przyznał, że trwają poszukiwania nowego inwestora. Levy chce w ten sposób wykorzystać spory potencjał i podejmować w przyszłości kolejne projekty, które zwiększą wartość klubu tak jak budowa nowego stadionu w przeszłości.

Ten sam portal poinformował, że jednym z kandydatów do inwestycji w Tottenham jest Sheikh Jassim. Katarczyk kilka miesięcy temu walczył o zakup akcji w Manchesterze United, lecz ostatecznie nie doszło do finalizacji zakupu pakietu 25% akcji. Tym samym miliarder ma kolejną szansę do zrealizowania swojego celu, jakim była inwestycja w klub Premier League.