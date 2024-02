IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Takehiro Tomiyasu

Choć Takehiro Tomiyasu nie jest pierwszym wyborem dla Mikela Artety, klubowi zależy na przedłużeniu z Japończykiem współpracy

Ostatnio 25-latek brał udział w Pucharze Azji, ale po odpadnięciu reprezentacji Japonii niebawem wróci do północnego Londynu

Potwierdzenie podpisania przez gracza nowej umowy powinniśmy otrzymać w najbliższych tygodniach

Tomiyasu na dłużej w północnym Londynie

Takehiro Tomiyasu trafił do Arsenalu latem 2021 roku. Wówczas włoska FC Bologna otrzymała za swojego podopiecznego niespełna 19 milionów euro. Chociaż reprezentant Japonii nie pozostał etatowym członkiem wyjściowego składu Kanonierów, inwestycję należy uznać za udaną. Prawy obrońca zawsze jest gotowy, by pomóc Mikelowi Artecie w potrzebie, pomimo że podstawowym zawodnikiem na tej pozycji pozostaje Ben White.

Jak poinformował Fabrizio Romano, negocjacje pomiędzy Tomiyasu a Arsenalem w sprawie nowej umowy już w grudniu docierały powoli do ostatecznej fazy. Obecny kontrakt wiąże gracza z Emirates Stadium tylko do 30 czerwca 2025 roku. Ostatnio rozmowy wyhamowały, bo 25-latek brał udział w Pucharze Azji. Jego reprezentacja Japonii pożegnała się już jednak z turniejem, co oznacza, że gracz niebawem wróci do swojego pracodawcy.

Jak poinformował Daily Cannon, według Romano klub chce oficjalnie poinformować o przedłużeniu współpracy w najbliższych tygodniach.

Tomiyasu rozegrał w tym sezonie 20 spotkań dla Arsenalu we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich bramkę i trzy asysty.

