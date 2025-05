To król strzelców Premier League! Pokonał Haalanda o siedem goli!

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Dominik Szoboszlai

Premier League: Haaland tylko na 3. miejscu

Sezon 2024/25 w Premier League dobiegł końca. Najwcześniej poznaliśmy spadkowiczów – z angielską elitą w ekspresowym tempie pożegnała się trójka beniaminków, a więc Southampton, Ipswich Town i Leicester City. Natomiast walka o mistrzostwo rozstrzygnęła się na cztery kolejki przed końcem, a po tytuł sięgnął Liverpool.

Dopiero ostatnia seria gier wyłoniła pełne zestawienie ekip, które będą reprezentowały Anglię w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Do Liverpoolu, Arsenalu i Tottenhamu dołączyły Manchester City, Chelsea i Newcastle.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Natomiast wyścig o koronę króla strzelców w teorii mógł potrwać aż do finałowej minuty sezonu, ale trudno było sobie wyobrazić, że Mohamed Salah straci prowadzenie w tej klasyfikacji. Egipcjanin w pojedynku z Crystal Palace dopisał do swojego dorobku kolejnego gola i zakończył zmagania z 29 bramkami na koncie. Drugie miejsce zajął Alexander Isak, który trafił do siatki 23 razy, a na trzeciej lokacie uplasował się Erling Haaland – Norweg w starciu z Fulham wykorzystał rzut karny i zamknął rozgrywki z 22 golami.

Najlepsi strzelcy sezonu 24/24 w Premier League: