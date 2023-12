fot. Imago / Craig Thomas / News Images Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United w ostatnim spotkaniu 2023 roku doznał dziewiątej porażki w trwającym sezonie Premier League

Na temat rozczarowującego występu Czerwonych Diabłów przeciwko Nottingham Forres wypowiedział się Erik ten Hag

Drużyna z Old Trafford w roli gościa nie potrafi wygrać od 29 listopada

Erik ten Hag podsumował mecz Nottingham Forrest – Man Utd

Manchester United w tym sezonie miał walczyć o najwyższe cele. Tymczasem w sobotni wieczór ekipa z Old Trafford doznała dziewiątej porażki w tej kampanii, co sprawia, że znów ciemne chmury zebrały się nad głową Erika ten Haga. Opiekun Czerwonych Diabłów skomentował porażkę drużyny w rozmowie z BBC Sport, dając do zrozumienia, że zespół znów zawalił mecz przez słabą postawę w pierwszej odsłonie.

– Wynik jest w pełni zasłużony. To rozczarowujące. Przegrywając 0:1, potrafiliśmy odrobić straty i spisaliśmy się dobrze, ale straciliśmy bramkę po kontrataku – mówił ten Hag.

Manchester United znów rozczarował. Porażka z Nottingham na koniec roku [SKRÓT]

– Przegraliśmy przez naszą grę w pierwszej połowie. Nie byliśmy wystarczająco energiczni i nie byliśmy wystarczająco zaangażowani w grę – kontynuował Holender.

– W pierwszej połowie zagraliśmy dobrze na przykład przeciwko Aston Villi, ale straciliśmy bramki po stałych fragmentach gry. Musimy dawać z siebie wszystko w pierwszych połowach – zaznaczył ten Hag.

– W drugiej połowie byliśmy lepsi. W pierwszej połowie powinniśmy stworzyć sobie szanse, ale tego nie zrobiliśmy. Wiemy, że takie wyniki są poniżej naszych oczekiwań – zakończył menedżer Czerwonych Diabłów.

