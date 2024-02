IMAGO / Every Second Media Na zdjęciu: Omari Forson

Manchester United podejmie w sobotę Fulham FC

Gospodarze muszą radzić sobie bez, będącego w świetnej formie, Rasmusa Hojlunda

Erik ten Hag da zadebiutować w wyjściowym składzie Omariemu Forsonowi

19-latek z pierwszym startem dla Manchesteru United

W tym tygodniu fani Manchesteru United musieli poradzić sobie z kolejną gorzką pigułką. Znajdujący się w fenomenalnej strzeleckiej dyspozycji Rasmus Hojlund doznał kontuzji mięśniowej, która wyklucza go z gry przez najbliższe trzy tygodnie.

W sobotnie popołudnie Czerwone Diabły podejmą u siebie Fulham FC w ramach 26 kolejki Premier League. Erik ten Hag desygnował już wyjściowy skład na to starcie. Trzeba przyznać, że holenderski szkoleniowiec zdecydowanie wie, jak zaskoczyć.

Miejsce reprezentanta Danii zajął bowiem Omari Forson. Ten 19-latek to wychowanek Manchesteru United. Notował on już epizody w pierwszej drużynie, ale danie mu szansy w sobotę było ogromną sensacją. Do tej pory skrzydłowy rozegrał łącznie sześć minut w trzech spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Trzeba mu jednak oddać, że potrafił wykorzystać ten, niezwykle ograniczony, czas, na pokazanie swych umiejętności. W starciu z Wolverhampton Wanderers w lidze udało mu się zanotować asystę.

Tym samym linia ataku Czerwonych Diabłów na sobotni pojedynek kosztowała klub niespełna 400 tysięcy euro. Tyle bowiem zapłacił on za Alejandro Garnacho. Oprócz niego i Forsona, tercet uzupełnia kolejny wychowanek – Marcus Rashford. W kontekście debiutanta warto jeszcze podkreślić, że jest on obecnie wyżej ceniony, niż Antony. Zakupiony za 95 milionów euro Brazylijczyk rozpocznie bowiem mecz z Fulham na ławce rezerwowych.

