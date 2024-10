fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United zaskoczy ten Haga?

Manchester United w tym sezonie znów spisuje się poniżej oczekiwań. Latem klub ponownie zaufał Erikowi ten Hagowi, choć poważnie rozważał, aby zastąpić to kimś innym. Holender rozpoczął tym samym swój trzeci rok na Old Trafford, natomiast szybko może się okazać, że był to duży błąd. Czerwone Diabły miały ambicje, aby wrócić do ścisłej czołówki Premier League, ale w siedmiu meczach zdobyły tylko osiem punktów. Co więcej – nie wygrały żadnego z dwóch dotychczasowych spotkań Ligi Europy.

Media rozpisują się na temat potencjalnego zwolnienia ten Haga. Jego przyszłość może rozstrzygnąć się we wtorek podczas spotkania kierownictwa. Wśród jego potencjalnych następców wymienia się głównie Ruuda van Nistelrooya, Garetha Southgate’a oraz Thomasa Tuchela.

Co ciekawe, sam szkoleniowiec jest przekonany, że będzie kontynuował pracę na Old Trafford. Aktualnie przebywa na krótkim urlopie związanym z reprezentacyjną przerwą, a zamierza z niej wrócić wciąż jako trener Manchesteru United. ESPN donosi, że nie otrzymał od władz klubu sygnałów, aby jego posada miała zostać zagrożona. Nie zmienia to faktu, że we wtorek mogą zapaść decyzje, o których wcześniej nie był informowany.