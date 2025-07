Arsenal złożył ofertę za napastnika. Hitowy transfer coraz bliżej

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Viktor Gyokeres bliski transferu do Arsenalu

Arsenal rozgląda się za nowym napastnikiem. Mikel Arteta nie ukrywa rozczarowania formą obecnych zawodników w linii ataku i zamierza latem sprowadzić snajpera, który wniesie jakość. Idealnym kandydatem od wielu miesięcy jest Viktor Gyokeres. Snajper Sportingu Lizbona pasuje do taktyki hiszpańskiego menedżera.

27-letni Szwed imponuje nie tylko niesamowitą skutecznością, ale również warunkami fizycznymi, pressingiem i wysokim poziomem gry kombinacyjnej. W poprzednim sezonie wystąpił w 52 meczach, zdobył aż 54 bramek i zanotował 13 asyst.

Z najnowszych informacji wynika, że Kanonierzy są już na ostatniej prostej w sprawie sfinalizowania transferu. Oferta opiewająca na 70 milionów euro ma trafić na biurko władz Sportingu w ciągu najbliższych dni. Klub z północnego Londynu przygotowuje także pięcioletni kontrakt dla napastnika, który ma być otwarty na powrót do Anglii.

Sytuacja Gyokeresa w Lizbonie uległa ostatnio znacznemu pogorszeniu. Relacje między zawodnikiem a klubem są napięte, napastnik miał odmówić udziału w treningach z drużyną podczas okresu przygotowawczego, co tylko przyspieszyło negocjacje. Choć jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2028 roku, wszystko wskazuje na to, że rozstanie jest kwestią czasu.