FC Barcelona ostatecznie nie sprowadzi Nico Williamsa, który przedłużył umowę z Athletikiem Bilbao do 30 czerwca 2035 roku. Teraz mistrzowie La Ligi planują aktywować opcję awaryjną w postaci Marcusa Rashforda - donosi portal Fichajes.net.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marcus Rashford ponownie łączony z Barceloną

FC Barcelona od kilku tygodni ciężko pracowała nad sprowadzeniem Nico Williamsa, co ostatecznie się jej nie udało. Mianowicie, 22-letni skrzydłowy nie otrzymał gwarancji natychmiastowej rejestracji od włodarzy mistrzów La Ligi i dlatego podjął decyzję o przedłużeniu kontraktu z Athletikiem Bilbao. Nowa umowa 28-krotnego reprezentanta Hiszpanii będzie obowiązywała do 30 czerwca 2035 roku, a jego klauzula odstępnego wzrosła do 95-100 milionów euro.

Tak więc temat przeprowadzki lewego napastnika na Camp Nou upadł i FC Barcelona musi szukać opcji awaryjnej. Jak dowiedział się hiszpański portal „Fichajes.net”, taką może być Marcus Rashford, który jest chętny na przenosiny do drużyny Dumy Katalonii. 27-letni Anglik wrócił do Manchesteru United po okresie wypożyczenia spędzonym w Aston Villi. Klub z Old Trafford podobno czeka na oferty za doświadczonego skrzydłowego, który nie jest ulubieńcem Rubena Amorima.

W tym przypadku w grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Marcusa Rashforda na około 50 milionów euro. 62-krotny reprezentant Anglii na boiskach Premier League rozegrał łącznie 297 meczów, zdobył 89 bramek oraz zaliczył 52 asysty.

Szkoleniowiec ekipy Blaugrany – Hansi Flick – liczy na zwiększenie rywalizacji na lewej flance. Czas pokaże, czy FC Barcelona dogada się z Manchesterem United w sprawie pozyskania wychowanka akademii Czerwonych Diabłów. Według mediów negocjacje między stronami powinny rozpocząć się lada moment.