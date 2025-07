Garnacho opuści Manchester United. Wskazał preferowany kierunek

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho chce zostać w Premier League

Alejandro Garnacho odejdzie z Manchesteru United podczas trwającego letniego okienka transferowego. Obie strony dążą bowiem do rozstania, co wkrótce stanie się faktem. 21-letni pomocnik nawet nie wznowi treningów z prowadzonym przez Rubena Amorima zespołem Czerwonych Diabłów, ponieważ w najbliższym czasie będzie szukał sobie nowego klubu. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, priorytetem argentyńskiego zawodnika jest pozostanie w Premier League.

Urodzony w Madrycie piłkarz bardzo dobrze czuje się na Wyspach Brytyjskich i chce kontynuować swoją karierę w Anglii. Taki scenariusz jest prawdopodobny, gdyż wszechstronny zawodnik wzbudza spore zainteresowanie wśród ekip, które na co dzień rywalizują w Premier League. Mianowicie, Alejandro Garnacho znajduje się na celowniku Chelsea, Arsenalu oraz Tottenhamu Hotspur. Ponadto przyglądają mu się również zespoły z innych lig – Atletico Madryt, SSC Napoli i Bayer Leverkusen.

Alejandro Garnacho występuje w barwach drużyny Czerwonych Diabłów od października 2020 roku, kiedy trafił do akademii Manchesteru United za 465 tysięcy euro z wyżej wspomnianego Atletico Madryt. Mierzący 180 centymetrów piłkarz na angielskich boiskach rozegrał łącznie 144 mecze, zdobył 26 bramek i zaliczył 22 asysty. Ofensywny pomocnik, który odnajdzie się także na obu skrzydłach, ma ważny kontrakt z obecnym pracodawcą do 30 czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 45 milionów euro.