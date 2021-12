PressFocus Na zdjęciu: Claudio Taffarel i Alisson Becker

Liverpool poinformował, że Claudio Taffarel będzie jednym z trenerów bramkarzy. Swoją nową pracę łączyć będzie z podobną posadą w reprezentacji Brazylii.

Liverpool zatrudnił Claudio Taffarela w roli trenera bramkarzy

Mistrz świata z 1994 roku dobrze zna się z Alissonem, z którym od lat pracuje w reprezentacji Brazylii

Juergen Klopp przekonuje, że The Reds chcą w indywidualny sposób podejść do kwestii szkolenia golkiperów

Claudio Taffarel w sztabie Liverpoolu

Były bramkarz reprezentacji Brazylii, Claudio Taffarel, dołączy do Johna Achterberga i Jacka Robinsona w sztabie Liverpoolu. Wszyscy trzej będą szkolić golkiperów The Reds. Mistrz świata z 1994 roku będzie łączył pracę w Premier League z podobnymi obowiązkami pełnionymi przez niego w reprezentacji Brazylii. Ten angaż szeroko skomentował Juergen Klopp.

– Naszym zdaniem obecnie na wielu pozycjach najlepszych możliwych ludzi. W bramce mamy Alissona Beckera, który według nas jest najlepszym bramkarzem na świecie. Mamy też Caoimhina Kellehera, którego uważamy za wyjątkowego, a także Adriana, który od momentu przybycia pokazuje swoje umiejętności. Następni w kolejce są Marcelo Pitaluga i Harvey Davies, więc mamy pięciu bramkarzy w różnym wieku. Mimo tego chcemy mieć ich więcej – powiedział niemiecki szkoleniowiec. – Chcemy zbudować własną filozofię w kwestii bramkarzy, bo zgadzamy się, że to pozycja inna niż pozostałe, dlatego chcemy spojrzeć na nią zupełnie inaczej. Według nas dwóch najlepszych bramkarzy na świecie to Brazylijczycy, więc znaleźliśmy rozwiązanie, wprowadzając Taffarela jako świetny dodatek do sztabu trenerskiego. Uważamy, że może to dać nam nowe spojrzenie na różne rzeczy – dodał Klopp.

Taffarel rozegrał dla reprezentacji Brazylii 101 spotkań, a jego największym osiągnięciem jest tytuł mistrza świata z 1994 roku. W trakcie swojej kariery występował, między innymi, dla Parmy, Reggiany i Galatasaray.

