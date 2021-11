Alisson: być kapitanem Liverpoolu to wielki honor i duma

PressFocus Na zdjęciu: Alisson

Bramkarz Liverpoolu Alisson Becker był pełen dumy, prowadząc swoją drużynę jako kapitan do zwycięstwa w środowym spotkaniu przeciwko FC Porto. Przypomnijmy, że The Reds po golach Thiago Alcantary i Mohameda Salaha zapewnili sobie piąte zwycięstwo z rzędu w grupie B.

Alisson był kapitanem Liverpoolu w meczu z FC Porto

Brazylijczyk nie ukrywał dumy z tego powodu

The Reds pewnie pokonali swoich rywali 2:0

Alisson dumny z możliwości założenia opaski kapitańskiej

Alisson był zachwycony z możliwości wyprowadzenia drużyny na boisko jako kapitan. – To dla mnie przyjemność i zaszczyt być jednym z kapitanów tej drużyny. Wielu wielkich zawodników wcześniej wyprowadzało Liverpool na boisko w tej roli, więc cieszę się, że mogłem dołączyć do tak elitarnego grona – mówił bramkarz po meczu w rozmowie z oficjalną stroną internetową klubu.

– Mamy wielu liderów w drużynie, którzy na co dzień nie noszą opaski na ramieniu. Każdy z nas ma wpływ na to, jak ta drużyna funkcjonuje. To ważne, aby mieć w ekipie takich graczy, którzy potrafią popchać drużynę do przodu, wtedy, gdy jest to potrzebne – dodał Alisson Becker.

Liverpool w pięciu dotychczasowych meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów odniósł komplet zwycięstw, dzięki czemu ekipa Jurgena Kloppa pewnie przewodzi tabeli grupy B.

