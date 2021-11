Szefowie United poważnie myślą o zatrudnieniu Zidane’a

Źródło: The Sunday Times

Władze United chcą sprowadzić Zinedine’a Zidane’a jako nowego szkoleniowca klubu

Francuz miałby zastąpić na tym stanowisku Ole Gunnara Solskjaera

Zidane jak na razie nie jest jeszcze przekonany co do tego pomysłu

Zidane wróci do trenerki?

United pod przewodnictwem Solskjaera jak na razie zajmuje dopiero szóste miejsce w lidze, mając za sobą porażki 0-5 z Liverpoolem oraz 0-2 z Manchesterem City. Zdaniem The Sunday Times klub z Old Trafford myśli nad zatrudnieniem Zidane’a w roli zastępcy Solskjaera.

49-letni szkoleniowiec aktualnie nie jest nigdzie zatrudniony, po tym jak odszedł z Realu Madryt pod koniec ubiegłego sezonu. Francuz prowadząc Królewskich sięgnął trzykrotnie po tytuł Ligi Mistrzów oraz dwukrotnie triumfował w rozgrywkach La Liga.

Zinedine Zidane ma jednak nie być do końca przekonany, czy praca w United byłaby dla niego odpowiednia. Przypomnijmy, że jest to już kolejna plotka na ten temat. Wcześniej informowaliśmy na naszych łamach, że Ronaldo i Varane mieli przekonywać Zidane’a, aby ten przeniósł się do United.

