Manchester City rozpoczął przygotowania do sezonu 2022/2023. To będą drugie rozgrywki w barwach Obywateli Jacka Grealisha. Zdaniem Graeme Sounessa, w debiutanckiej kampanii na Etihad Stadium 26-letni skrzydłowy nie zrobił wielkiej kariery, gdyż zbyt wolno uczy się nowych rzeczy.

Jack Grealish był niewątpliwie jednym z największych transferowych rozczarowań w Europie w ostatnich latach. 26-letni skrzydłowy reprezentacji Anglii kosztował Manchester City aż 100 mln euro. W klubie z Etihad Stadium w sezonie 2021/2022, Grealish we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 39 meczach, strzelając 6 goli i notując 4 asysty. To fatalne statystyki, porównując z okresem, gdy występował w Aston Villi Birmingham.

Zdaniem ekspertów, główny powód jego niepowodzenia w Manchesterze to zbyt duży przeskok z klubu, który głównie bronił się przed spadkiem z Premier League do głównego kandydata do mistrzostwa Anglii. Zadania podopiecznemu nie ułatwiał również ciągłymi rotacjami Pep Gaurdiola. Zupełnie innego zdania jest jednak były menedżer m.in. Liverpool FC, Southampton FC czy Newcastle United, Graeme Souness.

– On nie uczy się szybko – stwierdził bez ogródek w programie Sky Bet. – Wszyscy najlepsi piłkarze bardzo szybko się uczą. Jack miał na to rok, a mimo wszystko się nie poprawił. Nie mówiąc już o jego cenie transferowej.

– Manchester City ma wielu zawodników klasy światowej. Patrzyłem na to, co dawał przez 90 minut i nie widziałem żadnej poprawy – dodał.

