N’Golo Kante wrócił już do treningów po kontuzji, poinformowała oficjalna strona internetowa Chelsea. Francuski pomocnik przegapił sześć ostatnich spotkań z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego.

Chelsea w najbliższym czasie będzie mogła liczyć na solidne wzmocnienie w drugiej linii

Biuro prasowe The Blues przekazało, że do treningów wrócił N’Golo Kane

Zawodnik był wyłączony z gry z powodu kontuzji

Kante wkrótce pomoże Chelsea

N’Golo Kante trafił do Chelsea latem 2016 roku. Sternicy The Blues wydali na transfer z udziałem reprezentanta Francji łącznie blisko 36 milionów euro. W tym sezonie zawodnik jednak zbyt wielu okazji do gry nie miał z powodu kontuzji.

Oficjalna strona internetowa klubu ze Stamford Bridge przekazała natomiast dobre wieści dla kibiców, bo Kante wznowi treningi. Francuz będzie mógł jednocześnie wrócić do zajęć z resztą drużyny, gdy pozostali piłkarze wrócą ze zgrupowań swoich reprezentacji.

W trakcie trwającej kampanii Kante rozegrał jak na razie tylko dwa spotkania, w których nie wpisał się na listę strzelców. Francuz dołączył do Chelsea z Leicester City.

Londyński team w tym sezonie wywalczył jak na razie 10 punktów w sześciu spotkaniach. Chelsea plasuje się obecnie na siódmym miejscu w ligowej tabeli. Liderem jest Arsenal, legitymujący się bilansem 18 oczek. W najbliższy weekend ekipa Grahama Pottera zmierzy się na wyjeździe z Crystal Palace. Cztery dni później stołeczny team zagra z kolei z Milanem w Lidze Mistrzów.

