Chelsea minionego lata starała się o Denzela Dumfriesa. Holender pozostał w Interze Mediolan, ale The Blues zamierzają o niego powalczyć ponownie. Corriere dello Sport donosi, że Nerazzurri oczekują za swojego gracza około 25 milionów euro.

Chelsea próbowała latem sprowadzić Denzela Dumfriesa, ale spotkała się z odmową

The Blues spróbują powalczyć o reprezentanta Holandii ponownie już zimą

Nerazzurri oczekują za 26-latka około 25 milionów euro

Inter chce podwójnie zarobić na Dumfriesie

Chelsea latem pracowała nad licznymi wzmocnieniami. Część z operacji udało się sfinalizować, część całkowicie upadła, ale do kilku fiask The Blues zamierzają wrócić w przyszłości. Do ostatniej kategorii zalicza się próba sprowadzenia Denzela Dumfriesa.

W Londynie pokładają wielką wiarę w Reece’a Jamesa, ale uznano, że potrzebuje on rywala do walki o miejsce w wyjściowym składzie. Anglicy złożyli ofertę za reprezentanta Holandii, ale spotkali się ze stanowczą odmową.

Corriere dello Sport donosi jednak, że klub Todda Boehly’ego może wrócić po 26-latka już nadchodzącej zimy z zastrzeżeniem, że gracz rundę wiosenną spędzi jeszcze w Mediolanie. Inter jest świadomy, iż prawy obrońca to jeden z zawodników, na których zespół może sporo zarobić. Znajduje się w dobrej formie, pokazał się na arenie międzynarodowej i ma długi kontrakt. Nerazzurri oczekują za niego minimum 25 milionów euro. To prawie dwa razy tyle, ile zapłacili za niego, gdy latem 2021 roku trafił do Włoch z PSV Eindhoven.

Dumfries wystąpił w tym sezonie już w dziewięciu meczach. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

