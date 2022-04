Zmiany w Manchesterze United. Skauci opuszczają klub

Źródło: The Athletic

Dwóch czołowych skautów opuściło Manchester United, podaje brytyjski The Athletic. Główny skaut klubu, Jim Lawlor i Marcel Bout, szef globalnego skautingu nie będą już pracować w zespole z Premier League.

Dwóch ważnych dla United skautów opuszcza klub

Obaj są odpowiedzialni za niepowodzenia transferowe w ostatnim czasie

Jest to początek zmian w strukturach klubu, które mają pozwolić wrócić Czerwonym Diabłom na szczyt

To początek zmian w zespole z Old Trafford

Lawlor dołączył do United w 2005 roku, a na głównego skauta awansował w 2014 roku. Bout początkowo przeszedł do klubu jako asystent Louisa van Gaala i dopiero po czasie zajął się w klubie z Old Trafford skautingiem. Obaj mieli decydujące znaczenie w transferach United, które w ostatnich miesiącach były szeroko krytykowane.

– Jim Lawlor postanowił latem ustąpić ze swojej roli głównego skauta po 16 latach spędzonych w klubie. W tym czasie Jim odegrał kluczową rolę w rozwoju wielu zwycięskich drużyn Manchesteru United i był ważnym źródłem wskazówek dla Sir Alexa Fergusona i każdego z menedżerów, którzy za nim podążali. Opuszcza klub z najserdeczniejszymi podziękowaniami za jego znaczący wkład i z najlepszymi życzeniami na przyszłość – napisał Manchester United w specjalnym oświadczeniu specjalnie dla The Athletic.

– Marcel Bout odszedł ze swojej roli szefa globalnego skautingu po ośmiu latach spędzonych w klubie. Szanowana postać w Manchesterze United i poza nim. Marcel odegrał ważną rolę jako asystent trenera oraz we wzmacnianiu naszych zdolności skautingowych w ostatnich latach. Opuszcza klub z najserdeczniejszymi podziękowaniami za jego znaczący wkład i z najlepszymi życzeniami na przyszłość – napisano o drugim skaucie żegnającym się z Old Trafford.

Ruchy te postrzegane są jako zmiany w strukturze skautingowej i są próbą usprawnienia działań, które w ostatnim czasie były mocno krytykowane przez opinię publiczną. Obecnie pełną kontrolę nad operacjami transferowymi ma John Murtough, który będzie starał się pomóc w odwróceniu negatywnej tendencji. Kluczem do tych zmian ma być również zatrudnienie w roli nowego menedżera Erika ten Haga.

